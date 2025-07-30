今日焦點股 | 美國商務部長盧特尼克預告將對海外生產藥品徵收巨額關稅，留意醫藥股走勢
30/07/2025
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【你點睇？】議員張宇人認為若飲食業更早輸入外勞，本港應可避免倒閉潮，你是否認同？ ► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 11:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2025 11:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/07/2025 11:05
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|國際動態31/07/2025
關稅戰 | 特朗普：對韓國徵15%關稅，韓九成投資利潤歸美國
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