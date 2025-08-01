今日焦點股 | 中石化發盈警，料上半年純利按年跌最多43.7%
01/08/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 12:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/08/2025 12:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/08/2025 11:45
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