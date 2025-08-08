今日焦點股 | 中芯次季盈利倒退19%，華虹則多賺19%
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=5dPT1gbBXiU
【你點睇？】特朗普派兩艘核潛艇靠近俄邊界，你認為會否拖慢俄烏停火進程？► 立即投票
08/08/2025 08:55 《盤前攻略》就業數據惡化美股個別走，恒指料低開爭持二萬五大關
08/08/2025 08:30 【開市Ｇｏ】美擬允加密貨幣投退休計劃，中芯少賺兩成
08/08/2025 07:51 《國金頭條》市場對晶片關稅政策反應審慎，道指倒跌逾220點
08/08/2025 08:03 永利澳門(０1128)次季經調整物業EBITDAR跌近10%
08/08/2025 08:19 【俄烏開戰】克宮：普京與特朗普同意下周會談，地點另行公布
08/08/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６１億元，買小米沽盈富基金
08/08/2025 08:49 【大行炒Ｄ乜】中銀升中移動目標逾一成半，中信里昂升太古至增持
08/08/2025 11:34 《財資快訊》美電升報７﹒８４９８，一個月拆息微升至０﹒７５％
