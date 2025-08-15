今日焦點股 | 京東次季經調整淨利潤按年跌近49%
15/08/2025 12:45 《午市前瞻》港匯弱勢窒礙港股走勢，料京東外賣至少虧損兩個年度
15/08/2025 12:09 恒指半日跌304點報25215，京東跌4%，京東健康飆13%
15/08/2025 10:28 京東完成收購佳寶，設新業務部林曉毅任負責人，舉行3天8折促銷
15/08/2025 10:00 【聚焦數據】內地7月社會消費品零售總額增3.7%，大遜預期
15/08/2025 10:00 【聚焦數據】首7月固定資產投資增1.6%遜預期，近25年最低
15/08/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒３４億元，買國壽沽騰訊
15/08/2025 08:47 【大行炒Ｄ乜】京東系績後大行看法分歧，網易績後續獲大行升目標
15/08/2025 11:40 《財資快訊》美電軟報７﹒８３８７，一年拆息較上日微升１０基點
