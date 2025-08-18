  • 會員
今日焦點股 | 金沙中國中期少賺近24%，疫情後第二度派息0.25元

18/08/2025

 

今日焦點股 | 金沙中國中期少賺近24%，疫情後第二度派息0.25元

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=RDH9XAB9fKY

09863

零跑汽車

73.350

01797

東方甄選

34.320

01612

永勝醫療

1.110

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,922.27
    +10.45 (+0.023%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,411.37
    -37.78 (-0.586%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 21,314.95
    -314.82 (-1.456%)
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.707
變動率︰+4.003%
較港股︰-4.73%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌73.715
變動率︰-1.279%
較港股︰-0.65%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌56.695
變動率︰-1.557%
較港股︰-1.06%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.154
變動率︰-4.474%
較港股︰-0.67%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌31.240
變動率︰-1.668%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌31.590
變動率︰-1.986%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.280
變動率︰-2.146%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌19.740
變動率︰-2.326%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升25.310
變動率︰+6.974%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌232.700
變動率︰-3.608%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌166.550
變動率︰-5.445%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌302.070
變動率︰-5.818%
  • 09863 零跑汽車
  • 73.350
  • 01797 東方甄選
  • 34.320
  • 01612 永勝醫療
  • 1.110
  • 02020 安踏體育
  • 97.500
  • 02269 藥明生物
  • 29.780
  • 00288 萬洲國際
  • 8.230
  • 目標︰$9.00
  • 01368 特步國際
  • 6.380
  • 目標︰--
  • 09985 衛龍美味
  • 12.910
  • 目標︰$18.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.550
  • 目標︰$1.80
  • 00636 KLN
  • 8.810
  • 目標︰$9.30
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.300
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 00388 香港交易所
  • 433.800
  • 00005 滙豐控股
  • 99.050
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 52.400
  • 02386 中石化煉化工程
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 00001 長和
  • 51.500
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 592.500
  • 目標︰$700.00
即時重點新聞

19/08/2025 16:35  《盤後部署》恒指窄幅上落料二萬五爭持，潤啤績後急升青啤追落後

19/08/2025 17:28  【小米業績】第二季經調整盈利升75%至108億人幣，勝預期

19/08/2025 18:28  【小米業績】小米(01810)料汽車業務下半年扭虧為盈

19/08/2025 17:04  泡泡瑪特(09992)中期純利升3.96倍，不派息

19/08/2025 17:15  小鵬次季虧損收窄至4.8億人幣，料第三季收入增最多1.08倍

19/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１８６億元，買盈富基金沽東方甄選

19/08/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升翰森目標四成，富瑞上調零跑目標逾兩成

19/08/2025 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒８０２３，一個月拆息較上日升３０基點

新聞>財經熱話

小米業績 | 小米次季經調整純利增75%勝預期，料汽車業務下半年錄盈利新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

潤啤：電商啤酒銷售每年雙位數增長，禁酒令影響較預期小新文章
人氣文章

新聞>專訪

專訪 | 林本利：收息股首選中電，坊間「熱門三股」敬而遠之（有片）新文章
人氣文章

影視娛樂

前亞視執行董事盛品儒肝癌病逝，終年48歲 好爸爸每天堅持送龍鳳胎子女返學
人氣文章

小薯茶水間

屈臣氏中醫義診：連續4星期！提供免費耳穴壓貼治療、體質諮詢、頭皮分析服務
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

有了AI，該如何教仔？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

聲音藝術的殿堂！高級音響展後記：看國際巨頭工藝、香港本土音響品牌背後的故事
人氣文章

港女講男．妮洛

其實自己一個更開心？女友提出同居，會否變成相見好同住難？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

一嘗北京川菜大師星級手藝！東坡雞豆花、鮮切水煮吊龍牛肉、鱔饌擔擔麵，天府美饌在香江
人氣文章
肝臟健康 │ 醫生揭露都市人10大陋習是傷肝元兇，護肝7招與飲食建議
人氣文章
中醫八字解讀過敏性鼻炎：上熱下虛體質與如何 透過辨別「用神」與「忌神」進行治療
人氣文章
胰臟癌 │ 研究：每周飲用某種飲品三次，胰臟癌風險上升80%？醫生警告需注意3種食物 新文章
小米業績 | 小米次季經調整純利增75%勝預期，料汽車業務下半年錄盈利
美俄「峰會」虛多實少，各有盤算互相利用

19/08/2025 14:54

大國博弈

日本央行需要追趕形勢

19/08/2025 12:55

貨幣攻略

關稅戰 | 中國據報敦促企業避免使用英偉達H20芯片

12/08/2025 15:24

關稅戰

