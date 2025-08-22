  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

今日焦點股 | 中石化中期純利按年挫40%至215億元人民幣，派息9.67港仙

22/08/2025

 

今日焦點股 | 中石化中期純利按年挫40%至215億元人民幣，派息9.67港仙

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=YqUURs0FPFg

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

09866

蔚來－ＳＷ

53.750

異動股

01888

建滔積層板

11.900

異動股

01810

小米集團－Ｗ

53.250

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 53.550
  • 01888 建滔積層板
  • 11.920
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.200
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 33.000
  • 01114 華晨中國
  • 3.950
股份推介
  • 00316 東方海外國際
  • 147.600
  • 目標︰$155.00
  • 02121 創新奇智
  • 6.720
  • 目標︰$7.50以上
  • 00062 載通
  • 10.360
  • 目標︰$12.00
  • 02232 晶苑國際
  • 6.780
  • 目標︰$7.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 124.200
  • 00700 騰訊控股
  • 616.500
  • 00001 長和
  • 52.300
  • 00388 香港交易所
  • 460.000
  • 00005 滙豐控股
  • 101.800
報章貼士
  • 02498 速騰聚創
  • 38.480
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 27.600
  • 目標︰--
  • 01833 平安好醫生
  • 19.320
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/08/2025 12:52  《午市前瞻》減息預期利好關注關稅談判，物管土儲豐厚地產股可追

25/08/2025 12:11  港股普遍顯著升半日成交逾兩千億，恒指收漲527點報25866

25/08/2025 12:11  【提振內房】上海優化樓市措施，外環不限購，房貸利率統一

25/08/2025 11:40  《Ａ股行情》滬指半日升0.86%，地產股領漲，成交已超2萬億

25/08/2025 11:13  《異動股》東方甄選重挫一成，全年純利暴跌逾99%幾乎轉虧

25/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６６億元，買快手沽小鵬汽車

25/08/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】富瑞上調舜宇評級至買入，大和升李寧至持有

25/08/2025 11:36  《財資快訊》美電跌報７﹒８０７４，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

比拼華爾街－溫傑 | 鮑威爾放鴿，跟股神買UNH？（有片）新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、B站、快手、舜宇、李寧及名創優品最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

手機設備股｜舜宇下半年為何值得睇高一線？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

8月尾電影速遞：郭富城、鮑起靜《無名指》演出照顧者心聲，袁澧林主演台灣靈異驚慄傳說《山忌 黃衣小飛俠》
人氣文章

小薯茶水間

杯裝蒟蒻易哽喉！明年4月1日起 禁售45毫米以下迷你杯裝蒟蒻果凍
人氣文章

Member Zone

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從萬人迷變成追著孩子跑的狼狽母親？決定當媽之前，請先認清自己的意向
人氣文章

Watch & Jewelry

C朗30卡求婚鑽戒超甜蜜！曬出「夢幻級別」的婚戒，還有Dua Lipa及Selena Gomez！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

展覽「Moore’s Visions. More Revisions.」：整理逐漸消逝的赤裸角落
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 31歲王嘉爾食物中毒入院，取消粉絲簽名會 自揭患抑鬱症曾退出幕前
人氣文章
保養得宜 │ 59歲關秀媚近況曝光，皮膚白滑零贅肉網民大讚，秘婚16年自爆已離婚
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 13:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 13:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2025 13:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/08/2025 13:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪25/08/2025
比拼華爾街－溫傑 | 鮑威爾放鴿，跟股神買UNH？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

定期存款 | 一周定存合集，滙豐周內三次上調定存息，建行3個...

24/08/2025 10:55

貨幣攻略

中國電動車領跑，出口何須鬥減價

22/08/2025 08:00

大國博弈

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處