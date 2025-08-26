  • 會員
今日焦點股 | 8月166款國產網絡遊戲獲批

26/08/2025

 

今日焦點股 | 8月166款國產網絡遊戲獲批

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=eBET4L3WhYw

異動股

異動股

03681

中國抗體－Ｂ

2.690

異動股

00325

布魯可

111.100

異動股

08283

中食民安

0.730

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 45,418.07
    +135.60 (+0.299%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,465.94
    +26.62 (+0.413%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 21,544.27
    +94.98 (+0.443%)
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌5.838
變動率︰-1.252%
較港股︰-0.21%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.568
變動率︰-1.271%
較港股︰+0.24%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌92.279
變動率︰-1.333%
較港股︰+0.63%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.586
變動率︰-3.977%
較港股︰-5.78%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.800
變動率︰+1.777%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌22.740
變動率︰-2.194%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.350
變動率︰-2.490%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌123.910
變動率︰-3.354%
BA
波音
按盤價(USD)︰升234.830
變動率︰+3.509%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌24.730
變動率︰-2.446%
ZM
Zoom視頻通訊
按盤價(USD)︰跌78.810
變動率︰-3.122%
EBAY
eBay
按盤價(USD)︰跌94.640
變動率︰-3.968%
異動股
  • 03681 中國抗體－Ｂ
  • 2.690
  • 00325 布魯可
  • 111.100
  • 08283 中食民安
  • 0.730
  • 01218 永義國際
  • 2.500
  • 01128 永利澳門
  • 7.370
  • 01818 招金礦業
  • 22.840
  • 目標︰$25.00
  • 02618 京東物流
  • 13.820
  • 目標︰--
  • 00316 東方海外國際
  • 143.300
  • 目標︰$155.00
  • 02121 創新奇智
  • 7.090
  • 目標︰$7.50以上
  • 00062 載通
  • 10.510
  • 目標︰$12.00
  • 00388 香港交易所
  • 455.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 121.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.910
  • 00700 騰訊控股
  • 609.500
  • 00941 中國移動
  • 90.050
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 7.880
  • 目標︰$10.00
  • 01024 快手－Ｗ
  • 79.100
  • 目標︰$90.00
  • 01357 美圖公司
  • 11.470
  • 目標︰--
即時重點新聞

26/08/2025 16:40  《盤後部署》恒指回吐料守10天線，布魯可暴力推升可搭順風車

26/08/2025 18:04  平保中期純利跌8.8%至680.5億人幣，息增至95分人幣

26/08/2025 17:46  農夫山泉中期純利升22.2%至76.2億人幣，不派息

26/08/2025 16:58  中石油(00857)中期純利跌5.4%，息0.22元人幣

26/08/2025 17:00  滙豐因研究報告披露缺失遭證監會譴責並罰款420萬元

26/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６６億元，買盈富基金沽中芯

26/08/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】中信里昂削美團目標近兩成、升藥明孖寶目標逾兩成

26/08/2025 16:34  《財資快訊》美電跌報７﹒８０２４，一個月拆息較上日升１０基點

人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指止四連升，新國產操作系統發布，廣深免稅店開業新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 心泰股東減持急挫，美圖飆升晉身MSCI指數，濠賭收入連增新文章
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

特朗普用國家名義敲詐企業
人氣文章

玩樂 What's On

東京馬拉松2026｜不用抽籤！以渣打國泰Mastercard簽賬滿$6,800 即有機會兌換參賽名額
人氣文章

陶冬天下．陶冬

歐洲經濟的結構性困境
人氣文章

Beauty

走進 Hermès 的香氛國度：開箱愛馬仕 Hermessence 聞香珍藏系列，調香界的 Quiet Luxury！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

吃出夏日好身型！翠玉瓜低卡抗氧化，是代替澱粉食物的最佳選擇？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本限定手信清單！Le Labo京都金木犀香水到Suica企鵝潔面皂，把旅行的回憶通通帶回家！
人氣文章
名人健康 │ 70歲林建明曾患抑鬱，7天無沖涼刷牙患牙周病，走出陰霾幫助情緒困擾
人氣文章
減壓養生素湯推薦：栗子百合核桃腰果湯，調理脾虛濕困與睡眠問題
人氣文章
台灣殿堂級歌后病逝，享年62歲，兒子發文悼念：突發疾病搶救無效
人氣文章生財有道26/08/2025
定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6厘
特朗普用國家名義敲詐企業

26/08/2025 10:15

大國博弈

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8...

25/08/2025 17:13

貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

