今日焦點股 | 中國平安中期純利逾680億元人民幣，按年跌近9%
27/08/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=PknEaPUpg3s
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
27/08/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=PknEaPUpg3s
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多今日焦點股
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
延伸閱讀
29/08/2025 16:11 恒指全日升78點收報25077，全周累跌261點，阿里中資銀行業績前偏軟
29/08/2025 15:43 【銀色債券】政府發行500億銀債，最多可加碼至550億，保證息率3.85厘
29/08/2025 16:09 《本港樓市》中原︰CCL按周升0.15%，展望今年上試139.25點高位
29/08/2025 09:21 【聚焦人幣】人民幣中間價升33點子報7.1030，三連升，再創近10個月高
29/08/2025 10:08 消息指行會通過網約車條例，放寬車齡限制至12年，立會9月首讀，目標明年下半年發牌
29/08/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１２０億元，買騰訊沽小米
29/08/2025 08:56 【大行炒Ｄ乜】理想績遜預期遭多行削目標，高盛唱好攜程、商湯
29/08/2025 16:26 《財資快訊》美電升報７﹒７９２９，一個月至一年維持３﹒１％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/08/2025 18:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事29/08/2025
神州經脈 | 滬綜指本月飆8%，寒武紀保股王地位，國企利潤跌幅擴
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N
多櫃台N