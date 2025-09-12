今日焦點股 | 阿里巴巴可換股票據有效換股價定於235.46美元
12/09/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=zs6FJ0223sI
【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇
12/09/2025
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
延伸閱讀
12/09/2025 16:56 《盤後部署》恒指曾升穿26500點短線或整固，雲計算熱爆萬國數據破位宜吼
12/09/2025 17:27 【聚焦數據】8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期
12/09/2025 17:25 【聚焦數據】內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%
12/09/2025 13:43 【專訪】李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈
12/09/2025 16:59 微信：整治不實資訊、非法薦股等，4454個自媒體帳號關閉或禁言
12/09/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒３１億元，買阿里沽美團
12/09/2025 09:09 【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…
12/09/2025 16:26 《財資快訊》美電升報７﹒７８３３，一年拆息與上日維持３％
|財經熱話13/09/2025
美股收盤 | 納指再創歷史新高，道指回落273點
多櫃台N