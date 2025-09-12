  • 會員
今日焦點股 | 阿里巴巴可換股票據有效換股價定於235.46美元

12/09/2025

 

今日焦點股 | 阿里巴巴可換股票據有效換股價定於235.46美元

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=zs6FJ0223sI

異動股

異動股

02438

出門問問

0.760

異動股

06163

彭順國際

0.248

異動股

03010

安碩亞洲除日

68.400

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 45,834.22
    -273.78 (-0.594%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,584.29
    -3.18 (-0.048%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,141.10
    +98.03 (+0.445%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌4.427
變動率︰-0.767%
較港股︰-0.74%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.832
變動率︰-0.847%
較港股︰-0.61%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌75.482
變動率︰-0.995%
較港股︰-0.42%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌447.134
變動率︰-1.305%
較港股︰-0.28%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升25.450
變動率︰+4.090%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升114.780
變動率︰+2.647%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌33.670
變動率︰-2.122%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.970
變動率︰-2.549%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升395.940
變動率︰+7.356%
PFE
輝瑞
按盤價(USD)︰跌23.870
變動率︰-3.982%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌96.740
變動率︰-7.257%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌23.510
變動率︰-7.404%
異動股
  • 02438 出門問問
  • 0.760
  • 06163 彭順國際
  • 0.248
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 68.400
  • 00839 中教控股
  • 3.500
  • 00700 騰訊控股
  • 643.500
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 28.000
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.950
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 4.440
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 11.900
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 112.700
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00939 建設銀行
  • 7.880
  • 00941 中國移動
  • 87.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.250
  • 00135 昆侖能源
  • 7.410
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.100
報章貼士
  • 00968 信義光能
  • 3.460
  • 目標︰$3.90
  • 03677 正力新能
  • 11.900
  • 目標︰$13.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.260
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/09/2025 16:56  《盤後部署》恒指曾升穿26500點短線或整固，雲計算熱爆萬國數據破位宜吼

12/09/2025 17:27  【聚焦數據】8月新增人民幣貸款5900億元，遜預期

12/09/2025 17:25  【聚焦數據】內地8月末M2增8.8%勝預期，M1增速加快至6%

12/09/2025 13:43  【專訪】李根興︰街舖面臨被替代風險，香港成內地品牌賺錢天堂，料舖位價格呈L型反彈

12/09/2025 16:59  微信：整治不實資訊、非法薦股等，4454個自媒體帳號關閉或禁言

12/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒３１億元，買阿里沽美團

12/09/2025 09:09  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…

12/09/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８３３，一年拆息與上日維持３％

人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 納指再創歷史新高，道指回落273點 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指全周累升1.5%，蘋果中國延後發售iPhone Air新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地整治汽車業網絡亂象，明年買新能源車恢復徵稅，車股表現分化可以點部署？新文章
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

簡約公屋有效增加供應
人氣文章

FOCUS

預製菜 | FOCUS | 羅永浩「背刺」西貝，三巨頭齊競逐透明化 1
人氣文章

足球俱樂部．主教練

曼市打吡褪色︰阿摩謙未夠班，曼聯等運到；哥帥戰術迷失，曼城未反彈
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

楊凡與黄永玉紀錄片《過年》：以三天光陰，原汁原味熬出歲月的沉香
人氣文章

Fashion

威尼斯影展2025紅毯總整理：時尚界大風吹後，Julia Roberts、Cate Blanchett等親身演繹新創意總監們的高訂設計！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌是滿足性需要的唯一出路？填補了婚姻中的性失落，才發現煩惱更大
人氣文章
名人健康 │ 51歲楊千嬅連續開工12日，自爆入院檢查做手術，身體無大礙準備演唱會
人氣文章
名人健康 │ 67歲魯振順呻工作辛酸賠上健康！前列腺問題困擾，疑強忍大小便所致新文章
人氣文章
最新權威研究揭4大長壽食物！助延年益壽 + 降低心血管病與糖尿病風險
人氣文章財經熱話13/09/2025
美股收盤 | 納指再創歷史新高，道指回落273點
實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

