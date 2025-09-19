  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

今日焦點股 | 據報中國終止對Google反壟斷調查，監管重點轉向Nvidia

19/09/2025

 

今日焦點股 | 據報中國終止對Google反壟斷調查，監管重點轉向Nvidia

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=TYyqD_vDDeo

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

06198

青島港

7.690

異動股

02586

多點數智

10.190

異動股

00936

佳兆業資本

0.840

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,315.27
    +172.85 (+0.375%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,664.36
    +32.40 (+0.489%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,631.48
    +160.75 (+0.715%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌50.154
變動率︰-1.677%
較港股︰-0.78%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌36.947
變動率︰-1.773%
較港股︰-0.73%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌71.829
變動率︰-2.300%
較港股︰+0.04%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.361
變動率︰-2.619%
較港股︰-7.68%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌35.100
變動率︰-0.791%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌18.600
變動率︰-0.958%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.600
變動率︰-1.141%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌129.470
變動率︰-2.625%
精選美股 More
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升3.010
變動率︰+5.986%
UBER 優步
按盤價(USD)︰升98.510
變動率︰+4.023%
AAPL 蘋果
按盤價(USD)︰升245.500
變動率︰+3.203%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰跌29.580
變動率︰-3.238%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/09/2025 11:47 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/09/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/09/2025 11:47 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06198 青島港
  • 7.690
  • 02586 多點數智
  • 10.190
  • 00936 佳兆業資本
  • 0.840
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.134
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.238
股份推介
  • 02378 保誠
  • 108.800
  • 目標︰$130.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$12.70
  • 01662 義合控股
  • 3.140
  • 目標︰$3.50以上
  • 09699 順豐同城
  • 14.550
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.530
  • 目標︰$12.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.100
  • 00005 滙豐控股
  • 106.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.740
  • 00941 中國移動
  • 85.950
  • 00700 騰訊控股
  • 642.500
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 13.210
  • 目標︰--
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 37.300
  • 目標︰$40.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 25.160
  • 目標︰$26.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/09/2025 17:09  《盤後部署》港股爭持恒指全日平手收場，鴻騰急升待回落5元附近可撈

19/09/2025 17:39  【施政報告】甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位

19/09/2025 19:05  【地皮超標】荃灣永順街住宅地本月26日起招標，11月14日截標

19/09/2025 17:08  【新股上市】紫金黃金國際(02259)國際發售部分傳已獲足額認購

19/09/2025 18:30  【施政報告】何永賢：開始研究重建模範邨，綠白表購買機率均會上升

19/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３８億元，買山高控股沽騰訊

19/09/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】高盛勁升百度目標七成，中金升攜程目標逾一成半

19/09/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７５４，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

習特通話 | 通話務實積極富建設性，習近平：樂見TikTok問題合規解決，特朗普：期待下月APEC會面新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 減息推升市場樂觀情緒，美股三大指數連續兩日破頂 新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告 | 甯漢豪：因應市況靈活推地，「城中學舍計劃」接9申請料提供約1500個宿位新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

9月中新戲速遞：林敏驄《觸電》與年輕電競手追夢、《頭文字D》《墮落天使》4K修復重溫
人氣文章

FOCUS

美國議息 | FOCUS | 鮑公道破點陣圖玄機，「快步減息」前景迷離
人氣文章

玩樂 What’s On

十一國慶交通優惠｜免費搭電車＋小輪＋港鐵送7.6萬張車票+綠在區區回收雙倍積分
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

辛芷蕾奪威尼斯影后！讀成名作《繁花》劇中金句，活出李李的女王氣場
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

錶迷難以抗拒的浸沉式探店之旅！盤點Czapek、NOMOS Glashütte、Bianche等的最新力作
人氣文章

Art & Living

傳承創新顯善德 南音演繹東華情
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗癌 │ 20多歲廚師患大腸癌，抗癌多年無復發！毒物專家揭1關鍵成功秘訣
人氣文章
舉辦「XO異彩藝術家奬」，讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信，將負面的能量化為正向
人氣文章
頸椎健康 │ 20歲女生退化如60歲，醫生警告：用手機姿勢錯誤如掛60磅保齡球
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/09/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事20/09/2025
習特通話 | 通話務實積極富建設性，習近平：樂見TikTok問題合規解決，特朗普：期待下月APEC會面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

專訪 | 林本利：兩「燃料」續推動港股，買銀債外高息之選還有...

19/09/2025 15:59

貨幣攻略

說說心理話

以國暴行觸眾怒，緣何美如此偏袒？

19/09/2025 07:47

大國博弈

施政報告 | 許正宇：放寬「新資本投資者入境計劃」是希望投資...

18/09/2025 17:57

施政報告2025

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處