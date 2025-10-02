  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

今日焦點股 | 9月幸運博彩毛收入182.89億澳門元，按年增6%

02/10/2025

 

今日焦點股 | 9月幸運博彩毛收入182.89億澳門元，按年增6%

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=MTJyQGIVxpg

【你點睇？】兩名顧客光顧火鍋放題店疑企圖帶走食材，你認為二人是否需要負上更多責任？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00726

築友智造科技

0.042

異動股

06869

長飛光纖光纜

51.700

異動股

02536

百樂皇宮

1.850

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00726 築友智造科技
  • 0.042
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 51.700
  • 02536 百樂皇宮
  • 1.840
  • 03896 金山雲
  • 8.190
  • 01060 大麥娛樂
  • 1.030
股份推介
  • 09999 網易－Ｓ
  • 241.000
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.800
  • 目標︰$2.75
  • 03330 靈寶黃金
  • 20.280
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 85.800
  • 目標︰$80.00
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 13.690
  • 目標︰$17.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 183.800
  • 00005 滙豐控股
  • 110.700
  • 00700 騰訊控股
  • 678.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 105.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 55.900
報章貼士
  • 02727 上海電氣
  • 4.310
  • 目標︰--
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 42.600
  • 目標︰$49.00
  • 00268 金蝶國際
  • 17.510
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/10/2025 13:10  恒指午後升幅擴至500點，中芯飆逾一成破頂，阿里創四年高

02/10/2025 12:33  奇瑞汽車(09973)五大品牌銷量9月逾25萬輛，按年升9%

02/10/2025 12:20  《午市前瞻》恒指目標價望28000點，蔚來銷售強勁緩解市場悲觀，料車股沿20天線向上

02/10/2025 12:12  天文台考慮明晚發出一號戒備信號，評估是否周六日改發更高信號

02/10/2025 09:35  【大國博弈】特朗普稱四周後見習近平，將全力推銷美國大豆

02/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選

02/10/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】滙證大升紫金目標近四成，法巴升寧德時代目標兩成

02/10/2025 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７８０７，隔夜拆息較上日跌至３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

政府停擺 | FOCUS | 驢黨借「停擺」謀制衡，撞上侵侵「請君入甕」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

OpenAI｜推影片生成社交平台AI概念股造好，快手重組業務股價連日飆升仍可追？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指目標價望28000點 蔚來銷售強勁緩解市場悲觀 料車股沿20天線向上新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

藝人另類賺錢法｜江美儀素顏直播教化妝、台灣藝人療癒式陪伴吸金逾4千萬
人氣文章

親子理財．李錦

如何促進孩子正面成長
人氣文章

FOCUS

華府停擺 | FOCUS | 驢黨借「停擺」謀制衡，撞上侵侵「請君入甕」
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

沒完沒了的出軌：感情背叛過後，為何還選擇留下？
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

讀蔣勳《金剛經筆記》：三心四相的啟示 1
人氣文章

Travel & Dining

中秋節2025｜8大精緻月餅禮盒推介！英國皇室愛牌品茗套裝／月餅形朱古力撻／芝士魚子醬最奢華鹹月餅
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美疾控中心警告：1種超級抗藥性細菌肆虐，4年病例激增逾460%，幾乎所有抗生素無效
人氣文章
食物安全｜男女荃灣火鍋放題「又食又拎」 海鮮肥牛裝滿一袋 人贓並獲！附進食海產6大安全重點
人氣文章
將軍澳76歲婦倒斃家中屍身腐化，子移英3年無聯繫，僅15%基層長者常聯絡子女
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/10/2025 15:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/10/2025 15:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/10/2025 15:26
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS02/10/2025
政府停擺 | FOCUS | 驢黨借「停擺」謀制衡，撞上侵侵「請君入甕」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普復仇與公務員被炒

30/09/2025 14:35

大國博弈

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際...

25/09/2025 18:35

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處