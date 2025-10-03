今日焦點股 | 普京：若失去俄原油供應，油價將立即升穿每桶100美元
03/10/2025
立即去片：https://www.youtube.com/live/rk9Kk6rkfGs?si=lVw7XXzZAK20S7Uy
03/10/2025
立即去片：https://www.youtube.com/live/rk9Kk6rkfGs?si=lVw7XXzZAK20S7Uy
03/10/2025 09:25 恒指低開65點報27221，成分股跌多升少，阿里中芯升
03/10/2025 09:03 《盤前攻略》美股三大指數齊創收市新高，恒指牛氣沖天大行籲謹慎
03/10/2025 08:49 【開市Ｇｏ】貝森特稱中美談判將有大突破，特斯拉季銷創紀錄，紫金黃金國際將入通
03/10/2025 07:52 《國金頭條》AI熱潮與減息預期推動，美股無視政府停擺再創新高
03/10/2025 09:25 《異動股》雲鋒金融高開逾4%，入股虛幣壽險公司並簽戰略合作備忘
02/10/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５５億元，買阿里沽優必選
02/10/2025 08:47 【大行炒Ｄ乜】滙證大升紫金目標近四成，法巴升寧德時代目標兩成
02/10/2025 16:25 《財資快訊》美電軟報７﹒７８０３，一個月拆息較上日微軟至３…
