  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

今日焦點股 | 滙豐擬以協議安排方式將恒生私有化

09/10/2025

 

今日焦點股 | 滙豐擬以協議安排方式將恒生私有化

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=PmabLCS-ea0

【你點睇？】美國聯邦政府再停擺或令關鍵經濟數據無法按時發布，你認為會否對股市造成負面影響？► 立即了解

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

01896

貓眼娛樂

7.110

異動股

00616

高山企業

0.188

異動股

00830

中國建築興業

1.270

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,300.13
    -301.65 (-0.647%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,721.64
    -32.08 (-0.475%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,947.45
    -95.93 (-0.416%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升96.389
變動率︰+1.458%
較港股︰-0.01%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌73.237
變動率︰-1.928%
較港股︰-1.16%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌662.146
變動率︰-1.992%
較港股︰-1.98%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌104.465
變動率︰-6.112%
較港股︰+0.45%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.880
變動率︰-3.117%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌33.805
變動率︰-3.359%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌172.510
變動率︰-4.754%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌131.075
變動率︰-4.949%
精選美股 More
COKE 可口可樂裝瓶
按盤價(USD)︰升123.920
變動率︰+3.327%
UBER 優步
按盤價(USD)︰跌96.301
變動率︰-3.001%
BA 波音
按盤價(USD)︰跌217.870
變動率︰-3.306%
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌8.520
變動率︰-4.270%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/10/2025 14:31 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/10/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/10/2025 14:31 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01896 貓眼娛樂
  • 7.110
  • 00616 高山企業
  • 0.188
  • 00830 中國建築興業
  • 1.270
  • 06118 奧星生命科技
  • 1.500
  • 09636 九方智投控股
  • 70.850
股份推介
  • 02618 京東物流
  • 12.990
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 24.220
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.240
  • 目標︰$32.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 240.400
  • 目標︰$248.00或以上
  • 01050 嘉利國際
  • 2.640
  • 目標︰$3.10
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 173.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.730
  • 00005 滙豐控股
  • 104.000
  • 00011 恒生銀行
  • 149.800
  • 00981 中芯國際
  • 83.500
報章貼士
  • 01775 精英匯集團
  • 0.325
  • 目標︰--
  • 03347 泰格醫藥
  • 43.180
  • 目標︰$50.60
  • 01336 新華保險
  • 47.000
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/10/2025 17:00  《盤後部署》北水復市港股震盪收低，滙控午後承接力增強料穩守紅底

09/10/2025 16:39  【賣地計劃】本季僅推一幅九龍佐敦谷住宅地招標，涉570伙

09/10/2025 18:35  《新股上市》金葉國際集團暗盤收高逾倍，每手賺逾萬元

09/10/2025 18:35  《新股上市》摯達科技暗盤收高逾倍，每手賺6169元

09/10/2025 11:53  【恒生私有化】分析指滙控私有化恒生冀「執靚盤數」，惟私有化作價偏高兼暫停回購，料滙控股價短期受壓

09/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒４３億元，買快手沽中芯

09/10/2025 08:41  【大行炒Ｄ乜】滙證升紫金目標逾一成，野村升ASMPT目標近四成

09/10/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８１０，隔夜拆息較上日微軟至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從臨卦看特朗普的20點加沙停火方案：加沙能迎來長久和平？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

賣地計劃 | 本季僅推一幅九龍佐敦谷住宅地招標，涉570伙新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指續創十年高，國慶中秋消費放緩，京東雙11今晚開啟新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

Hotel ICON酒店泰式宵夜套餐$98起︰惹味小食串燒+甜品，任飲啤酒及青檸梳打水
人氣文章

Member Zone

第10屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！
人氣文章

影視娛樂

《尋秦記》電影版傳改在跨年檔期上映，疑避開李連杰賀歲片正面交鋒？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環米芝蓮粵菜新裝登場！麻辣龍蝦氣泡春卷、秘製生醃汁海釣鮮魷、皇牌香脆炸雞，經典重塑新味覺
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

韓國綜藝《Just MakeUp》化妝師生存戰開播！李孝利主持+星級評審團，會否成為美妝界「黑白大廚」？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

秋意來襲！SHIRO 到 Diptyque 等的秋日香氣之選，漫遊於異國紅葉森林
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗衰老 │ 70歲男子生理回春如55歲，公開7大抗衰老習慣：抗炎+護腦+保血管
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
名人健康 │ 羅家英四度患癌剩約9年命，高溫下堅持扮唐僧行動遲緩需攙扶
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/10/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/10/2025 02:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪09/10/2025
易經看世界 | 從臨卦看特朗普的20點加沙停火方案：加沙能迎來長久和平？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

就讓我們和高市早苗一同牢記「九一八」

09/10/2025 17:29

大國博弈

定期存款 | 華僑推100日港元定存優惠最高2.9厘，螞蟻銀...

02/10/2025 16:42

貨幣攻略

異動股 | 全線藥股低開藥明生物挫3%，特朗普100%關稅逼...

26/09/2025 10:06

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處