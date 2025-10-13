  • 會員
今日焦點股 | 美方擬對華進口貨加徵100%關稅

13/10/2025

 

今日焦點股 | 美方擬對華進口貨加徵100%關稅

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=spxMtwR0tuQ

異動股

異動股

06693

赤峰黃金

35.600

異動股

03690

美團－Ｗ

99.800

異動股

08349

硅鑫集團

2.970

更多今日焦點股

  • 03993 洛陽鉬業
  • 16.640
  • 目標︰$20.00
  • 02283 東江集團控股
  • 2.530
  • 目標︰$3.50
  • 02618 京東物流
  • 12.520
  • 目標︰$14.56
  • 06288 迅銷
  • 24.300
  • 目標︰--
  • 00012 恒基地產
  • 27.400
  • 目標︰$32.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.570
  • 00981 中芯國際
  • 80.150
  • 00700 騰訊控股
  • 639.000
  • 00388 香港交易所
  • 432.800
  • 02097 蜜雪集團
  • 432.000
  • 目標︰$425.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.780
  • 目標︰--
  • 02618 京東物流
  • 12.520
  • 目標︰$14.80
即時重點新聞

13/10/2025 08:56  《盤前攻略》特朗普100%關稅重挫港美股，改稱沒取消晤習黑期跌幅收斂至約750點

13/10/2025 08:27  【開市Ｇｏ】特朗普擬威脅中方取消會晤，美對華加關稅下月1日生效，中國金龍指數急跌

13/10/2025 07:50  《國金頭條》特朗普改口稱貿易終將好轉，美股期貨周一反彈，此前美股蒸發兩萬億美元

13/10/2025 07:59  思摩爾(06969)第三季溢利3.2億人幣，按年跌16%，收入42億人幣，創單季新高

13/10/2025 07:59  【企業盈警】中國心連心化肥(01866)料首三季歸屬母公司淨利潤跌最多50%

13/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒９９億元，買小米沽中芯

13/10/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】滙證、高盛升騰訊目標價，大摩削比亞迪、理想惟升蔚來、小鵬目標

13/10/2025 16:34  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６４，一周拆息較上日微軟至３﹒…

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

關戰稅 | 《真知灼見－溫灼培》中美摩擦升級的危與機

