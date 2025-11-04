  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

今日焦點股 | 內地取消黃金稅收優惠，周大福調整部分產品價格

04/11/2025

 

今日焦點股 | 內地取消黃金稅收優惠，周大福調整部分產品價格

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=lVCyyLAX94g

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

01211

比亞迪股份

97.100

異動股

00998

中信銀行

7.400

異動股

02828

恒生中國企業

93.620

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,195.85
    -140.83 (-0.298%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,804.89
    -47.08 (-0.687%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,558.26
    -276.46 (-1.160%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升99.882
變動率︰+3.193%
較港股︰+1.66%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.219
變動率︰+1.266%
較港股︰-0.34%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.023
變動率︰+1.176%
較港股︰-0.34%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.709
變動率︰-6.228%
較港股︰-7.72%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升126.570
變動率︰+4.405%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升45.570
變動率︰+3.615%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.880
變動率︰-2.447%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌28.930
變動率︰-4.174%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌12.725
變動率︰-3.525%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌318.215
變動率︰-3.694%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌37.540
變動率︰-4.962%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌93.250
變動率︰-6.488%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/11/2025 11:21 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/11/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/11/2025 11:21 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08282 智傲控股
  • 0.710
  • 01276 恒瑞醫藥
  • 71.450
  • 01093 石藥集團
  • 7.350
  • 08581 智傲控股股權
  • 0.660
  • 00178 莎莎國際
  • 0.620
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.460
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.040
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 79.650
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.960
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 29.860
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 02628 中國人壽
  • 24.700
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.400
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
報章貼士
  • 00939 建設銀行
  • 8.050
  • 目標︰$9.10
  • 01299 友邦保險
  • 79.650
  • 目標︰$88.00
  • 01308 海豐國際
  • 30.400
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/11/2025 16:45  《盤後部署》科指領跌恒指失守二萬六，和黃醫藥現價仍值博

04/11/2025 18:35  《新股上市》賽力斯(09927)暗盤收高少於1%，每手賺90元

04/11/2025 17:42  警方凍結陳志涉及的太子集團相關資產，市值27.5億港元

04/11/2025 14:53  【金融峰會】大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降

04/11/2025 11:31  【金融峰會】滙控艾橋智：全球貿易格局正重塑，美國在全球貿易中角色將改變

04/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３２億元，買中海油沽阿里

04/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】中金富瑞升友邦目標逾一成，大行續撐老鋪黃金周大福

04/11/2025 16:24  《財資快訊》美電穩報７﹒７７３１，隔夜拆息較上日軟至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 星巴克中國業務六成售博裕資本，阿里千問AI投資賽奪冠新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪｜洪灝：A股倍升股只看不買，黃金泡沫與比特幣的買入時點（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食
人氣文章

政政經經．石鏡泉

整固
人氣文章

影視娛樂

馮淬帆台灣突然離世！日前悼念許紹雄先走一步，不婚主義曾迷戀汪明荃
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

成都米芝蓮現代川菜食府！漢源貢椒油鹵鮑魚、酒釀橙香鵝肝、醉奄仔蟹，滿載花椒香氣的一夜
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世衛揭6大生活致癌物，1類食物毒素最強！醫生教你10招預防癌症
人氣文章
牙刷1個月不換恐藏10億細菌，比馬桶多55萬倍！專家揭1情況引發敗血症危機
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 00:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/11/2025
金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美峰會留下政治議題明年談

04/11/2025 14:50

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處