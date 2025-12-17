  • 會員
今日焦點股 | 紐油自2021年以來首次跌破每桶55美元，布油失守60美元

17/12/2025

 

今日焦點股 | 紐油自2021年以來首次跌破每桶55美元，布油失守60美元

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=xYB-uJc-6vk

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 600.000
  • 02628 中國人壽
  • 27.880
  • 00325 布魯可
  • 67.000
  • 02865 鈞達股份
  • 17.570
  • 02617 藥捷安康－Ｂ
  • 168.600
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 6.780
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 558.500
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,104.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.290
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 115.900
  • 目標︰$114.80或以上
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.740
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 193.600
  • 00763 中興通訊
  • 26.760
  • 02628 中國人壽
  • 27.880
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 166.800
  • 目標︰$188.00
  • 09896 名創優品
  • 38.700
  • 目標︰$46.00
  • 01128 永利澳門
  • 6.080
  • 目標︰$7.40
熱炒概念股
即時重點新聞

17/12/2025 13:02  《異動股》藥捷安康升逾18%惟下周基石解禁，上市至今市值曾暴漲50倍

17/12/2025 12:45  《午市前瞻》港股彈力弱二萬五未穩，油價下跌空間不多三桶油料有支持

17/12/2025 12:08  恒指半日升56點報25291成交僅849億元，消費股悶市受捧

17/12/2025 10:50  《異動股》大消費板塊見升李寧漲4.5%，中央財辦稱明年重點擴內需

17/12/2025 10:17  《本港樓市》新地北角海璇錄二手大蝕讓，四房單位7年蝕逾3800萬，旅遊KOL小斯早前破頂價入市

17/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２０３萬元，買小米沽阿里

17/12/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降小米目標一成八，大摩升鋰業雙雄評級至超配

17/12/2025 11:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８４，隔夜拆息較上日升至２﹒５％

人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股彈力弱二萬五未穩 油價下跌空間不多三桶油料有支持新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 小米、中興通訊、資源股及鋰業股最新評級/目標價，一表盡掌握新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科網股部署｜阿里巴巴有貨可續持有？新文章
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

