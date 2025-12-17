今日焦點股 | 紐油自2021年以來首次跌破每桶55美元，布油失守60美元
https://www.youtube.com/watch?v=xYB-uJc-6vk
延伸閱讀
17/12/2025 13:02 《異動股》藥捷安康升逾18%惟下周基石解禁，上市至今市值曾暴漲50倍
17/12/2025 12:45 《午市前瞻》港股彈力弱二萬五未穩，油價下跌空間不多三桶油料有支持
17/12/2025 12:08 恒指半日升56點報25291成交僅849億元，消費股悶市受捧
17/12/2025 10:50 《異動股》大消費板塊見升李寧漲4.5%，中央財辦稱明年重點擴內需
17/12/2025 10:17 《本港樓市》新地北角海璇錄二手大蝕讓，四房單位7年蝕逾3800萬，旅遊KOL小斯早前破頂價入市
17/12/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入８２０３萬元，買小米沽阿里
17/12/2025 08:38 【大行炒Ｄ乜】中銀國際降小米目標一成八，大摩升鋰業雙雄評級至超配
17/12/2025 11:33 《財資快訊》美電軟報７﹒７７８４，隔夜拆息較上日升至２﹒５％
