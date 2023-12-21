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林家亨：恒指萬六關有明顯支持，為最後買貨機會

21/12/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股結束兩日調整，上日（20日）升幅最多擴大至升236點，但於20天線16754附近有阻力，另一邊廂內地股市向下，恒指升幅亦曾經收窄至不足50點，不過收市可企穩16600點水平，收升108點，報16613點，臨近假期，成交仍有900億元。但全日高低波幅只有192點，假期前預料繼續窄幅上落為主？上日一眾電力股造好，當中華潤電力(00836)公布11月售電量，按年有近一成四增幅，早前內地公布11月社會用電量，按年增長11.6％，大致反映相關情況趨勢。隨著內地步入嚴寒，未來幾個月售電量及產量一定有增無減，預料對發電企業利潤有明顯推動？部署電力股又適合嗎？煤炭需求增加，可以緩減庫存高企壓力，支持煤價向上？對發電企業成本有多大影響？市場憧憬聯儲局將於明年減息，金價月初一度衝高至每盎司2100美元樓上，近期回落至去2000美元附近徘徊，金價短線已見頂？目前似乎欠缺其他利好因素再進一步推高金價，未來上望空間尚餘幾多？對金價敏感的金礦股搏反彈值搏率高嗎？

 


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