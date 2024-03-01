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溫鋼城：A股短期分水嶺2900點，港股短期或回調至16300點

01/03/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　一系列強勁的美國經濟數再次令減息預期的龍門大遷移，不過聯儲局由停加息、預期減息再到「息難減」，甚至有「息反升」的可能，會否令金融風險再度提升？現時美股氣氛又是如何？內地兩會在即，A股及港股升至本月高位後沽壓增加，急升過後預期需要整固，3月方向如何？恒指圖表走勢暫時未有轉淡明確訊號，好友有望繼續反撲？下一站挑戰甚麼水平？全國人大、政協兩會期進入倒數，結合近期中央財經委員會要求推動新一輪大規模設備和消費品更新，中金認為兩會後，會有更多的政策促進消費等相關領域發展。如果想先行入場炒憧憬，咩板塊可吼？咩板塊又可以「追落後」？近日「中特估」股份受市場追捧，中資電訊、石油、資源股等強勢股反而有所回落，現為入市好機會？

 

 

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