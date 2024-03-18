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溫傑：三大因素推動日股向上，日本若加息對港股影響不大

18/03/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指上星期累計升367點，周五（15日）一度失守多條均線，尾市仍守穩100天線。本周要關注的焦點較多，包括聯儲局議息、日本央行議息、內地經濟數據、重磅科技股業績等，大市走勢較為波動？上星期人民銀行MLF淨回籠940億，逾一年首次，反映市場流動性充裕，往後減息空間有多大？本周數隻科技股小米(01810)、騰訊(00700)、美團(03690)將陸續公布業績，分別有甚麼值得留意的地方？聯邦制藥(03933)上周發盈喜，刺激股價創近六年高，加上近日減肥概念股熱炒，公司糖尿病藥物將於2024年至2027年陸續上市，股價有望更上一層樓？

 

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