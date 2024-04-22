溫傑：恒指今日跌後反彈，惟走勢上現三頂，上方17200點阻力大

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

中東局勢再升溫，以色列證實向伊朗發射導彈，亞洲區內股市亦跟隨外圍向下，日股台股更急瀉，環球股市個反應過大？中東局勢一旦失控，環球經濟及股市會否出現黑天鵝事件？亞洲區內股市中，以日股跌幅顯著，日經指數曾跌穿37000點水平，創逾兩個月低位，如果以今年高位及上周五（19日）即市低位作比較，日股累計已調整約10％，如果想趁低吸納日股又可取？至於港股，上周五下試過萬六關附近，午後跌幅收窄，最終收市可以企穩16200點水平樓上，港股比起其他近幾個月走勢較強股市，已處於低位，受壞消息影響再跌空間有限？會再向下考驗萬六關機會嗎？內地4月LPR將於今日發布，今次有機會減息嗎？

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