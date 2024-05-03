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溫鋼城：港股已踏入「牛一」，料升勢未完，若調整可趁低買貨

03/05/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股今年以來第一次企穩萬八收市！恒指5月開局走勢繼續偏強，暫時連續三日企穩250天牛熊線，北水缺席下，成交仍有千億，目前港股可算是處於「牛一」市嗎？今個月走勢繼續向好？板塊部署方面，之前有炒作、主打穩健之選的中特估，包括中移動(00941)、中石油(00857)上日（2日）均回調，反而增長型為主的科技股，近期升勢比較明顯，短線可準備換碼部署？上日恒指急升逾400點，重磅銀行股功不可沒，績後的渣打(02888)，首季稅前基本溢利增長兩成半至21億元，勝預期，除稅前列賬基準溢利增長近6％至19億元，不過大行反而挑剔渣打資本表現疲弱，期內普通股權一級資本比率為13.6％，較預期低20個基點，但無阻渣打股價升近6％，股價升至目前水平又可如何部署？

 

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