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溫傑：料港股強勢延續，本周阻力19300－19400點

13/05/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　外電有傳內地研究減免港股通股息稅，有助提高股息之餘，更能持續帶動中特估類股走勢，同時有助港股持續走穩。消息一出，推高大市逼近19000點水平，刷去年8月11日近9個月高位，全日成交大增至1710.01億元，為去年7月31日後逾9個月最高。不過外電傳出消息又有幾分真，隨時有機會係「狼來了」？留意到18792－19050為去年8月下跌裂口仍未補完，短線急升後或有回調壓力？由於本港上市嘅高息H股，現價仍較H股有較大折讓，驅使資金南下掃貨，高息的內銀股全日急升。不過亦有指人行有機會降息放水，息差收窄會影響內銀收入，今年內銀板塊前景仍然可以看高一線？至於內房股持續暴力拉升，今年以來，已經有50個地區或城市相繼撤限購，不過作用有多大？內房股全線狂升，只是價殘隨市反彈？

 

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