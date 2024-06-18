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黃瑋傑：內地經濟數據參差，下半年展望未敢樂觀，固投表現成關鍵

18/06/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股近期於萬八關爭持，上日（17日）即使有內地公布三頭馬車數據，但對恒指影響亦有限，日內波幅僅得三百多點，成交亦進一步縮至不足千億元，缺水又欠方向，後市仍要「𣲷」多一段時間方見起色？至於內地5月三頭馬車數據中僅得零售消費分項勝預期，如何解讀此數據？下半年內地經濟前景如何？至於首季飽受價格戰影響的新能源車股，現雖面對歐盟關稅打壓，但對內地車企而言竟可轉化為新商機？同業於第二季力推新車搶市佔，但定價均見下沉，對單車盈利又有何影響？行業最壞情況已過？另一邊廂，中央近期狂推救內房措施，但並非每項救市政策均「對症下藥」，「收儲」策略恐錯配？今年正值內房「出清年」，行業復甦恐以年計？

 

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