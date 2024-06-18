黃瑋傑：內地經濟數據參差，下半年展望未敢樂觀，固投表現成關鍵

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股近期於萬八關爭持，上日（17日）即使有內地公布三頭馬車數據，但對恒指影響亦有限，日內波幅僅得三百多點，成交亦進一步縮至不足千億元，缺水又欠方向，後市仍要「𣲷」多一段時間方見起色？至於內地5月三頭馬車數據中僅得零售消費分項勝預期，如何解讀此數據？下半年內地經濟前景如何？至於首季飽受價格戰影響的新能源車股，現雖面對歐盟關稅打壓，但對內地車企而言竟可轉化為新商機？同業於第二季力推新車搶市佔，但定價均見下沉，對單車盈利又有何影響？行業最壞情況已過？另一邊廂，中央近期狂推救內房措施，但並非每項救市政策均「對症下藥」，「收儲」策略恐錯配？今年正值內房「出清年」，行業復甦恐以年計？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

為影片按 Like及開啟新片提示！

─────────────

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對 教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇