溫鋼城：港股短線區間上落為主，上方阻力為18500點

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

恒指連升三日後，周四（4日）高開低走，最多曾升154點，一度攀越20天線（18072點）後未見有資金承接，成交更加大縮水，不過至少萬八關失而復得。萬八關雖守得住，但要企穩難度大？近期利淡消息就包括內地近期公布的經濟數據比預期差、人民幣匯價持續偏軟，加上內地股市受壓，北水亦無太大意欲炒港股，都限制大市反彈勢頭？2024世界人工智能大會正式在上海開幕，早前傳出商湯(00020)將於大會上發布旗下大模型最新版本「日日新5.5」，最新亦傳推出首個可控人物視頻生成大模型Vimi，反映商湯發布產品進度理想？惟相關股份包括美圖(01357)、優必選(09880)先升後回落，炒AI大會利好消息已基本反映於股價上？AI板塊首選是股價較硬淨的聯想(00992)？據報京東(09618)將旗下京喜業務由直營轉為自營，以搶佔下沉市場份額，另外又傳京東可能加入競投英國速遞公司Evri的股權，為爭取出海機會，就算要燒錢亦無可避免？雖然京東近日頻頻有動作，但仍然無助挽回股價？

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