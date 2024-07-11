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林家亨：恒指跌穿保歷加通道底線（約17456點），可分階段吸納

11/07/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股高開後升幅一度擴大至242點，高位重上17700點水平，惟逼近10天線（約17761點）遇阻力，其後更加由升轉跌，收跌51點，報17471點，成交重上千億元，大市繼續塘水滾塘魚。動力不繼下應先觀望、不宜入市？不排除再下試100天線（約17456點）？三桶油早前股價一直高居不下，周三（10日）終於出現較明顯的回調幅度，可趁低吸納嗎？內地氧化鋁期貨跌逾2％，但全球氧化鋁供應偏向緊張，價格短線屬健康回調？中國宏橋(01378)回調至保力加通道附近，可以低吸嗎？小鵬(09868)公布另一全新車型「P7＋」，新車款賣點包括「5米＋」及「技術＋」，消息指，小鵬P7+為首款實現技術成本降低25％目標的車型，將放棄激光雷達智能駕駛系統，如屬實，對小鵬來說算是一個新技術突破？對降低成本及提高單車毛利率，效果又有多明顯？

 

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