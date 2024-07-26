溫鋼城：北水走資限制港股升幅，17687點料為首個阻力

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

外圍市場震盪，港股過去兩日共跌逾320點後，周四（25日）再創三個月新低，午後曾經穿萬七心理關口，收市失而復得，跌市下成交回升。惟大市繼續下試低位機會大，不排除要進一步下移至16600至16800點區間覓支持？人民銀行出乎意料一個月內第二次開展中期借貸便利（MLF）操作，最新進行2000億元1年期MLF操作，中標利率為2.3厘，下調20基點，對經濟、提振借貸作用效果相對有限？內銀股盤中由升轉跌，開始有獲利盤出現？北水近期愛股建行(00939)及工行(01398)，又可以趁回調吸納嗎？亞洲時段開市後，現貨金價忽然急插，皆因投資者於高位平倉獲利？一眾金礦股跌得更深，紫金(02899)調整幅度更逾半成，相關股份短期只宜觀望？

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