  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關注四高危機！
etnet專輯

溫鋼城：北水走資限制港股升幅，17687點料為首個阻力

26/07/2024

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　外圍市場震盪，港股過去兩日共跌逾320點後，周四（25日）再創三個月新低，午後曾經穿萬七心理關口，收市失而復得，跌市下成交回升。惟大市繼續下試低位機會大，不排除要進一步下移至16600至16800點區間覓支持？人民銀行出乎意料一個月內第二次開展中期借貸便利（MLF）操作，最新進行2000億元1年期MLF操作，中標利率為2.3厘，下調20基點，對經濟、提振借貸作用效果相對有限？內銀股盤中由升轉跌，開始有獲利盤出現？北水近期愛股建行(00939)及工行(01398)，又可以趁回調吸納嗎？亞洲時段開市後，現貨金價忽然急插，皆因投資者於高位平倉獲利？一眾金礦股跌得更深，紫金(02899)調整幅度更逾半成，相關股份短期只宜觀望？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他家電股相關新聞：
中央加碼撐家電以舊換新，家電股連日急升仲有水位？
《Ａ股焦點》分析指家電換新補貼超百億預期，海信家電等多股漲停
《Ａ股異動》海信家電A漲停，現報28.29元人幣

 

其他電訊股相關新聞：
「中特估」輪流跌輪到電訊股，6月營運數據對辦也未可吸納
《異動股》中移動跌近３％失守５０天線，現報７２﹒８元
《異動股》中聯通（７６２）再挫５％觸５０天線，電訊股沽壓重
《港股偉論－黃偉豪》港股業績期將展開，投資者可吼中電信

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02438

出門問問

1.150

異動股

02313

申洲國際

65.550

異動股

02127

匯森股份

0.087

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 40,682.00
    +746.93 (+1.870%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,470.24
    +71.02 (+1.315%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,380.16
    +198.44 (+1.155%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升69.718
變動率︰+3.237%
較港股︰-0.26%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升51.660
變動率︰+1.681%
較港股︰-0.08%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升356.164
變動率︰+1.220%
較港股︰+0.50%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.351
變動率︰-1.288%
較港股︰-0.86%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升15.255
變動率︰+4.415%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.795
變動率︰+3.798%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升30.115
變動率︰+2.992%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.195
變動率︰+2.867%
精選美股 More
CMCSA
康卡斯特
按盤價(USD)︰升40.030
變動率︰+4.681%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升240.951
變動率︰+4.074%
ASML
ASML Holding NV
按盤價(USD)︰升893.240
變動率︰+3.548%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升16.815
變動率︰+3.477%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/07/2024 12:23 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/07/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 26/07/2024 12:23 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02438 出門問問
  • 1.150
  • 02313 申洲國際
  • 65.550
  • 02127 匯森股份
  • 0.087
  • 02443 汽車街
  • 4.880
  • 03692 翰森製藥
  • 16.840
股份推介
  • 00215 和記電訊香港
  • 1.010
  • 目標︰$1.20
  • 09999 網易－Ｓ
  • 144.100
  • 目標︰$168.00
  • 03390 滿貫集團
  • 3.840
  • 目標︰--
  • 00552 中國通信服務
  • 4.040
  • 目標︰$4.63
  • 01211 比亞迪股份
  • 235.800
  • 目標︰$270.00
人氣股
  • 01797 東方甄選
  • 9.500
  • 00941 中國移動
  • 72.750
  • 00700 騰訊控股
  • 354.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.100
  • 00005 滙豐控股
  • 66.250
報章貼士
  • 00371 北控水務集團
  • 2.440
  • 目標︰$2.70
  • 03669 永達汽車
  • 1.530
  • 目標︰$2.00
  • 06690 海爾智家
  • 26.100
  • 目標︰$26.06
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 20.550
  • 原油 More
  • 03175 Ｆ三星原油期
  • 7.115
  • 黃金 More
  • 02099 中國黃金國際
  • 42.250
即時重點新聞

26/07/2024 17:29  保監局委任經理接管泰禾人壽，所有保單不受影響

26/07/2024 16:38  《盤後部署》恒指反覆萬七關未穩，濰柴受惠以舊換新後市仍看好

26/07/2024 15:41  【提振Ａ股】據報內地擬將高頻交易費用由0.1元提高至1元以上

26/07/2024 17:38  電盈(00008)中期虧損收窄至4.6億元，息9.77仙

26/07/2024 17:24  李澤楷旗下MoneyHero傳裁員80人，CEO稱不幸但必要

26/07/2024 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒７３億元，買盈富沽中移動

26/07/2024 08:46  【大行炒Ｄ乜】花旗削港銀目標兼降東亞至中性，多行下調友邦目標

26/07/2024 17:08  《財資快訊》美電軟報７﹒８０６１，隔夜拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

巴黎奧運開幕前夕，法國鐵路遭惡意破壞，影響80萬人出行新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 基礎設施REITs常態發行，高頻交易收費擬增9倍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

「中特估」輪流跌輪到電訊股，6月營運數據對辦也未可吸納新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

巴黎奧運2024 | 熱話選手村開箱︰送奧運版Galaxy Z Flip6自拍、實測紙板床承重力、設戶外酒吧遊戲機室！餐廳有500道菜包米芝蓮？
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐 |如果辦公室是馬戲團！老闆屬恐龍鴕鳥井底蛙、小職員只能坐以待斃？認清事實吧︰從來不是死在別人手
人氣文章

娛樂情報

男友阿Mo李啟言復健2年有大進展！So Ching IG展笑顏曬三點式泳照
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

蘇富比旗艦藝廊進駐置地遮打！全新空間Sotheby's Salon帶來逾200件藏品，展覽空間別有天地
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

酸種麵包好處 | 點解酸種麵包咁貴？營養師拆解酸種麵包3大益處：升糖指數較低？香港邊度買到？
人氣文章

Art & Living

《全謊位登月》：Scarlett Johansson 60年代時尚打扮出演、集浪漫和史實於一身的喜劇！人類登月究竟是真是假？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全 | 男子行山執到40年前可樂！驚訝竟仍有氣泡味道正常！可樂含甚麼成分？世衛警告：日飲2杯汽水死亡風險或增26%新文章
人氣文章
臭狐｜解決體臭要切除大汗腺？中醫教艾灸極泉穴控制腋下排汗！教你煲夏枯草薏米水清肝袪濕
人氣文章
怪獸家長必學！如何幫子女溫習準備考試面試？專家親身經歷分享：上進心從不靠駡！溫書時間可變成親子活動兼提升感情？子女發難如何應對？教你鋪下台階修補傷害
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/07/2024 00:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態26/07/2024
巴黎奧運開幕前夕，法國鐵路遭惡意破壞，影響80萬人出行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

從游說集團，窺探下任美國總統取向

26/07/2024 08:08

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲推98日存息最高4厘，188日3.95...

25/07/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金