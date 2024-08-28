張智威：本周期指結算，料恒指17800至萬八區間徘徊

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

港股仍未有力突破萬八關，成交續弱未及千億元門檻，連業績期都托唔起大市，現時最大痛點仍是成交不足？9月份全球密切留意美國聯儲局的減息行動，屆時或有利外資回流港股？近期大行再度轉為唱淡港股，如大摩再對恒指奏「摩笛」，預計恒指明年最悲觀會下試12000點。參考恒指於4月、5月強勢時，大行普遍唱好，如今跌市時轉為唱淡；如未來再度唱好，便有機會是港股資金流轉強之時？至於今日（28日）放榜的美團(03690)，又能否複製阿里巴巴(09988)及京東(09618)業績對股價的利好作用？預計會帶動定拖累大市影響較大？美團現時回購庫存股累計1.16億股，貨值127億，恐破回購功力？美團KeeTa進軍本港市場後，隨即已以低價搶佔市佔率。但價格戰過後，又有無力維持市佔率？

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