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溫傑：內銀股績後受壓累大市，恒指本周區間17500－18200點

02/09/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　美國7月PCE數據符合市場預期，帶動美股三大指數齊齊向上，減息預期憧憬多時，美股升勢何時完？上周A股造好，兩地成交達8800億元，加上人民幣轉強，港股有運行？五大國有銀行已全部放榜，唯獨農行(01288)純利及收入有得升，主要原因是？另外中行(03988)派息最慷慨，或成為推動股價向上原因？內銀股年初至今已升逾17％，今年高位已見？國家市場監督管理總局宣布。阿里巴巴(09988)已完成三年整改，集團表示為新發展的起點，股價獲提振作用？仍有上望空間？

 

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