溫傑：內地三頭馬車均遜預期，經濟增長達標難度增

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

內地公布左「三頭馬車」經濟數據，均差過預期，當中8月份社會消費品零售總額按年增長放緩至2.1％，而規模以上工業增加值及首8個月全國固定資產投資，按年升幅分別回落 至4.5％及3.4％。反映內地經濟情況進一步轉弱？港股上周五（13日）最多升300點，但其後受A股回軟拖累，收市升幅收窄，目前企穩250天平均線（約17236點），但成交未見有太大改善，料本周繼續窄幅上落格局？內房方面，據報內地最快於今個月下調存量住房貸款利率，預料相關措施有機會於本周公布嗎？措施一旦落實，對內房板塊的利好作用又有多大？

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