  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

溫傑：內地三頭馬車均遜預期，經濟增長達標難度增

16/09/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　內地公布左「三頭馬車」經濟數據，均差過預期，當中8月份社會消費品零售總額按年增長放緩至2.1％，而規模以上工業增加值及首8個月全國固定資產投資，按年升幅分別回落 至4.5％及3.4％。反映內地經濟情況進一步轉弱？港股上周五（13日）最多升300點，但其後受A股回軟拖累，收市升幅收窄，目前企穩250天平均線（約17236點），但成交未見有太大改善，料本周繼續窄幅上落格局？內房方面，據報內地最快於今個月下調存量住房貸款利率，預料相關措施有機會於本周公布嗎？措施一旦落實，對內房板塊的利好作用又有多大？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】


 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他航空股相關新聞：
貝碧嘉 | 颱風襲滬取消逾千航班，中資航空股齊穿一年低位，「十一」臨近可趁低吸？
《中國要聞》颱風貝碧嘉影響，江浙滬等地機場取消逾１６００航班
消委會首８個月接逾千宗涉航空公司投訴，有乘客臨時被要求寄行李
《中國要聞》北京首８月接待遊客人次及旅遊收入均創新高

【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01108

凱盛新能

4.020

異動股

02469

粉筆

2.550

異動股

02977

京基金融國際－舊

0.410

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01108 凱盛新能
  • 4.020
  • 02469 粉筆
  • 2.550
  • 02977 京基金融國際－舊
  • 0.410
  • 00682 超大現代
  • 0.018
  • 06666 恒大物業
  • 0.670
股份推介
  • 01686 新意網集團
  • 3.310
  • 目標︰$3.60
  • 03606 福耀玻璃
  • 48.450
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 54.150
  • 目標︰$58.00
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 71.250
  • 00700 騰訊控股
  • 377.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.000
  • 00001 長和
  • 41.900
  • 00388 香港交易所
  • 221.200
報章貼士
  • 01681 康臣葯業
  • 5.950
  • 目標︰$6.25
  • 01836 九興控股
  • 14.660
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 54.150
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.300
即時重點新聞

16/09/2024 16:45  《盤後部署》市場觀望氣氛濃厚，現金為王投資者勿衝動入市

16/09/2024 16:13  恒指收市倒升53點，押注聯儲減息交易冒起，惟成交低於500億

16/09/2024 16:32  《本港經濟》首七月香港商品出口貨量升7.8%，進口升4.1%

16/09/2024 13:20  【外圍經濟】日圓升破140心理關口，市場押注聯儲局大幅減息

16/09/2024 09:58  《異動股》潤地跌3%領挫內房，上月70城樓價創九年最大跌幅

16/09/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒３９億元，買阿里沽盈富基金

16/09/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】中金升渣打至跑贏大市，高盛削銀行股、港交所目標

16/09/2024 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７９４１，一個月拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

高盛報告 | 高盛削本港銀行股目標價，商業房地產令不良貸款率升新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

陳茂波：支持更多公營機構發債融資，未來數月再公布綠債發售詳情新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

PwC | 普華永道據報半年流失最少60公司客新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

韓劇｜票選最受歡迎螢幕情侶Top10！《淚之女王》金秀賢金智媛登三甲！《太陽的後裔》有份！邊套與《愛的迫降》玄彬孫藝珍並列no.1？
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

1.2萬億美元的利息
人氣文章

Foodie What’s On

中秋團圓飯2024 | 中秋做節精選高級中菜推介！超抵$468食11道菜／靚絕維港夜景伴吃／性價比高米芝蓮矜貴中菜／送月餅兼網訂85折
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

獨居生活是枯燥還是精彩？堅持到訪女生香閨的男生，意圖也太明顯！
人氣文章

Watch & Jewelry

腕錶品牌的有趣聯動：勞力士車手會重現20s賽車風采、Hublot宇舶表「探索計畫」潛入沉船遺址！
人氣文章

Watch & Jewelry

LANDMARK首個腕錶展覽「Perpetual Week」：集朗格、寶格麗、蕭邦、積家、沛納海，一探迷人又精密的腕錶世界！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美藥廠輸送利益3疑點
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
金茶王錢寶信因病離世享年72歲！多屆國際金茶王大賽奪冠！生前推廣「港式奶茶」文化不遺餘力新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2024 17:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/09/2024 17:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/09/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/09/2024
高盛報告 | 高盛削本港銀行股目標價，商業房地產令不良貸款率升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 一周高息合集，銀行加定存息迎戰銀債，3個月最高...

15/09/2024 10:55

貨幣攻略

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金