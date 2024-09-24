黃瑋傑：恒指初步目標18725點，其後可上望萬九及年內高位19706點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股終止六連升。早段曾上過18400點樓上，但其後由升轉跌，目前9天RSI升至73，處於超買水平，不過成交仍有1200幾億，收市微跌11點，企穩18200點水平，唞完氣後有望再向上挑戰？人行時隔逾7個月重啟14天期逆回購，操作量745億元人民幣，中標利率下調至1.85％，放水予銀行，屬正常操作？毋需過份放大相關利好？名創優品(09896)收購永輝超市，隔晚ADR跌近17％，反映市場不看好此交易？小米(01810)上日（23日）股價跑贏大市，升逾3％。近期頻頻傅出好消息，包括8月手機全球銷量超越蘋果排第二、加快發展智能駕駛業務等，以及周四（26日）晚上亦會發布Redmi Note 14系列產品。股價已突破前一個反彈浪高位（20.35元），上方仍有水位嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他港交所相關新聞：

港交所 | 港股創近4個月高成交急增，IPO市場有望復甦，港交所飆半成仲有上升空間？

《異動股》港交所漲近6%突破250天線，現報254.4元

【打風不停市】許正宇:打風不停市實施，標誌香港進一步接軌國際

【美國減息】陳茂波：港股氣氛漸有改善，大環境逐步轉為相對利好

【打風不停市】港交所：人身安全是首位，料充分準備下運作暢順

【打風不停市】打風不停市今實施，本港資本市場惡劣天氣如常運作

樂本健【秋日開倉26 - 27/9】保健品低至$20！► 火速行動