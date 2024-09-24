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黃瑋傑：恒指初步目標18725點，其後可上望萬九及年內高位19706點

24/09/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股終止六連升。早段曾上過18400點樓上，但其後由升轉跌，目前9天RSI升至73，處於超買水平，不過成交仍有1200幾億，收市微跌11點，企穩18200點水平，唞完氣後有望再向上挑戰？人行時隔逾7個月重啟14天期逆回購，操作量745億元人民幣，中標利率下調至1.85％，放水予銀行，屬正常操作？毋需過份放大相關利好？名創優品(09896)收購永輝超市，隔晚ADR跌近17％，反映市場不看好此交易？小米(01810)上日（23日）股價跑贏大市，升逾3％。近期頻頻傅出好消息，包括8月手機全球銷量超越蘋果排第二、加快發展智能駕駛業務等，以及周四（26日）晚上亦會發布Redmi Note 14系列產品。股價已突破前一個反彈浪高位（20.35元），上方仍有水位嗎？

 

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