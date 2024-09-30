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溫傑：恒指本周21200阻力，捕捉四大受惠股份

30/09/2024

嘉賓：凱基投資策略部主管 溫傑／南方東英分銷銷售部副總裁 羅錡龍

 

　　人行周日（29日）再宣布量下調首套、二套房存量房貸利率，滬廣深分別取消或放寬住房限購措施，內地接二連三推出救市措施，對股市提振作用有多大？目前反映了多少？內銀股上周五（27日）普遍逆市下跌，主要與市場擔心內房讓利情況有關？如何判斷內房後市走勢？藥明雙子走勢轉好，美國《生物安全法案》有望推遲立法，市場或對生物科技股進行重新估值？那一隻股份值得留意？

 

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