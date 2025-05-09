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溫鋼城：料美聯儲最快7月才減息，港股短期留意成交及業績股走勢

09/05/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股周四（8日）走勢反覆，早上低開102點，曾一度升最多287點，高見22979點，不過午後升勢縮，收市時僅升84點，報22775點，成交額1858億元。恒指雖連升多日，但已第二天升少截，兩萬三關阻力有幾大？而市場憧憬中美在瑞士會談將取得新進展，另外又有傳美國將下調對華關稅稅率，散戶炒作憧憬？不過要小心慎防彈弓手再現？


 
　　晶片股方面，美國商務部指白宮計劃撤銷前總統拜登在任時所提出的晶片出口限制政策，中國對美國晶片需求或增加，晶片股周四表現普遍向下，消息對整個晶片板塊有幾大影響？


 
　　上日收市後派績的中芯(00981)跌2％，當中其首季業績純利約1.88億美元，按年升1.6倍，收入按年升28.4％，不過第二季度收入指引按季跌最多6％，業績如何解讀？

 

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