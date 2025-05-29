林家亨：特朗普關稅遭禁制對美股影響較大，料港股期指結算日跌幅有限

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國貿易法庭周三（28日）裁定，特朗普的全球關稅違法且遭禁制。特朗普關稅戰遭遇司法阻撓，將有利港股表現？Nvidia第一季盈利和營業收入均優於預期，將利好美股氣氛？





近日網傳商務部召集車企和相關行業機構在周二（27日）下午開座談會，討論促進二手車流通消費及研究「零公里」二手車問題，車企面對債務、庫存問題，內捲減價戰無可避免？車股短期不宜沾手？比亞迪(01211)2024年總負債達5847億人民幣，電動車企債務高企連比亞迪亦難幸免？

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