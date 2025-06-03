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黃瑋傑：觀望中美元首通話消息，料恒指短線於23100至23600點區間波動

03/06/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　美國貿易政策前景不明朗，港股周一（2日）裂口低開246點，恒指最多跌621點，其後跌幅逐步收窄，收市只跌131點，雖失守20天線（約23301點），但50天線（約22736點）失而復得，目前沽壓未算太嚴重？北水缺席下，大市成交只有1400多億元，北水周二（3日）回歸後對後市方有啟示？


 
　　現貨金價一度升至近3360美元，市場焦點重返金礦股，金價現水平值博率有多大？相關股份當中，赤峰黃金(06693)表現最突出，短期有望挑戰四月中高位（36.15元）嗎？

 

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