黃瑋傑：觀望中美元首通話消息，料恒指短線於23100至23600點區間波動

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

美國貿易政策前景不明朗，港股周一（2日）裂口低開246點，恒指最多跌621點，其後跌幅逐步收窄，收市只跌131點，雖失守20天線（約23301點），但50天線（約22736點）失而復得，目前沽壓未算太嚴重？北水缺席下，大市成交只有1400多億元，北水周二（3日）回歸後對後市方有啟示？





現貨金價一度升至近3360美元，市場焦點重返金礦股，金價現水平值博率有多大？相關股份當中，赤峰黃金(06693)表現最突出，短期有望挑戰四月中高位（36.15元）嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情