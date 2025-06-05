林家亨：恒指接近保歷加通道頂線(約23900點)建議食胡，續以低撈高沽策略部署

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

市場觀望中美兩元首通話，港股周三（4日）表現反覆向上，收市升141點，報23654點，成交額2126億元。恒指24000點係短期終極阻力？





近期新消費股成熱炒板塊，當中包括泡泡瑪特(09992)、蜜雪(02097)、毛戈平(01318)及老鋪黃金(06181)成新消費股「四大天王」，四隻股份於周三齊齊創過歷史新高，而老鋪黃金上日曾高見996.5元，成為「金牛股」已是意料中事？





車股普遍連彈第2日，比亞迪(01211)上日升逾1％，公布與華為乾崑合作的小鵬(09868)亦升2％。早前傳出的「車企恒大」輿論風險消化得七七八八？比亞迪危機已過？

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