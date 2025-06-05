  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

林家亨：恒指接近保歷加通道頂線(約23900點)建議食胡，續以低撈高沽策略部署

05/06/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)高級經理 李星宇

 

　　市場觀望中美兩元首通話，港股周三（4日）表現反覆向上，收市升141點，報23654點，成交額2126億元。恒指24000點係短期終極阻力？


 
　　近期新消費股成熱炒板塊，當中包括泡泡瑪特(09992)、蜜雪(02097)、毛戈平(01318)及老鋪黃金(06181)成新消費股「四大天王」，四隻股份於周三齊齊創過歷史新高，而老鋪黃金上日曾高見996.5元，成為「金牛股」已是意料中事？


 
　　車股普遍連彈第2日，比亞迪(01211)上日升逾1％，公布與華為乾崑合作的小鵬(09868)亦升2％。早前傳出的「車企恒大」輿論風險消化得七七八八？比亞迪危機已過？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他恒地相關新聞：
地產股 | 美減息預期升溫兼拆息回落利樓市，地產股造好恒地飆逾半成可再吼？
《異動股》恒地漲7%，派息1.3元今日除淨，下半年加快推盤

 

其他內房股相關新聞：
內房 | 憧憬人行再降準內房股上升，樓市仍弱只宜短炒？潤地獲大摩升目標看高一線？
《外資精點》大摩：潤地戰略轉型料支持股息增長，列為首選股
《異動股》潤地升半成，大摩升目標價指戰略轉型支撐價值重估
《異動股》中海外升逾3%突破250天線，現報13.4元
【內房困局】萬科控股子公司申請貸款逾5億人幣

 

【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00498

藍河控股

0.097

異動股

03010

安碩亞洲除日

60.660

異動股

02986

財訊傳媒股權

0.024

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00498 藍河控股
  • 0.097
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 60.660
  • 02986 財訊傳媒股權
  • 0.024
  • 08223 紫元元
  • 1.410
  • 00300 美的集團
  • 75.000
股份推介
  • 03690 美團－Ｗ
  • 144.400
  • 目標︰$165.50
  • 09999 網易－Ｓ
  • 201.200
  • 目標︰$207.00
  • 02209 喆麗控股
  • 4.960
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 52.250
  • 目標︰$55.00
  • 01336 新華保險
  • 35.950
  • 目標︰$40.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.300
  • 00700 騰訊控股
  • 515.000
  • 00388 香港交易所
  • 405.200
  • 00001 長和
  • 45.650
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.250
報章貼士
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.240
  • 目標︰$7.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.850
  • 目標︰--
  • 02076 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
  • 69.500
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/06/2025 16:48  《盤後部署》成交配合但二萬四難攻破，反手開淡是好時機

05/06/2025 16:13  恒指全日升252點收報23906，舜宇升半成，東方海外挫6%

05/06/2025 17:26  【人行操作】人行：6月6日開展一萬億買斷式逆回購，期限3個月

05/06/2025 18:10  中國據報加強對公民海外收入徵稅，投資美股港股為重點關注對象

05/06/2025 17:10  《行業數據》乘聯分會：初步統計5月乘用車市場零售同比增13%

05/06/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒４１億元，買美團沽小米

05/06/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】星展看好理想汽車，滙證升中生製藥目標逾三成

05/06/2025 16:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８４５６，兩個月至一年期拆息不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財新服務業PMI升，特斯拉中國推引薦福利救銷量新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 老鋪黃金突破千元關後倒跌，新消費股破頂後齊回吐新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從屯卦看香港今後運程：未來十年要過苦日子？（有片） 新文章
品味生活
生活
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門刁廚· 紐利 峇里名菜燒豬肋骨，4 個年輕人的創業夢
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相︱顴骨特徵解析性格：顴圓缺乏主見欠拼搏精神，顴骨突起行事果斷，兩顴不相稱者愛任性
人氣文章

Foodie What’s On

日本清酒愛好者注意：一連3日清酒盛會「Sake Jump」明天開鑼！一次過品嘗過百款特色清酒 VIP門票可免費試飲「十四代」！
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

結婚對象不是最愛？我們永遠有種錯覺，總認為得不到的才是最愛
人氣文章

電影寓言．朱相楠

談杜琪峰與韋家輝：愛情與子彈下，所催生的「銀河映像」
人氣文章

Beauty

跟韓韶禧學「無瑕陶瓷妝」！白裏透紅的秘密彩妝清單：氣墊粉底、胭脂棒到五色眼影盤，全來自Dior！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心理創傷 │ 16歲香港女生留學澳洲，與寄宿家庭爭執報警求助反被逐出境，留下心理陰影需定期見心理醫生
人氣文章
乳癌先兆 │ 逾15%乳癌患者早期無硬塊，醫生警告兩部位腫脹要留意，預防乳癌4大飲食建議
人氣文章
節日不被遺忘的一群新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2025 20:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事05/06/2025
神州經脈 | 財新服務業PMI升，特斯拉中國推引薦福利救銷量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

05/06/2025 14:05

大國博弈

關稅戰 | 白宮稱特朗普於周二簽署行政命令，上調鋼鋁稅至50...

04/06/2025 10:12

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處