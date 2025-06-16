溫傑：恒指本周能見度低，料短期區間23500至24200點

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

今日（16日）內地將公布5月三頭馬車重磅數據，市場預期零售銷售及工業生產數據增長分別放緩至4.9％及6％，城鎮固投升幅則維持4％，中美5月中旬以來雙方大幅降低關稅，相關影響會幾大程度會反映於今次數據上？

恒指上周五（13日）低開後一度止跌回升，其後傳出以色列攻擊伊朗消息，中東地緣緊張局勢升溫，港股再度向下尋底，再度失守兩萬四關口，收報23892點，跌142點，料本周繼續調整？中東局勢升溫，資金避險推高油價、金價，石油股及金礦股仍有空間追入嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他藥股相關新聞：

藥明生物 | 遭大股東配股減持急挫逾半成，獲大摩唱好仍可吼？

港股 | 午市前瞻 | 藥企高位觸發抽水潮 專家續吹奏呼籲低位吸納

《異動股》博安瀉５％金斯瑞跌２％，再有重磅創新藥股高位套現

《異動股》石藥與阿斯利康訂立戰略研發協議，受同業拖累仍跌３％

《中國監管》市監總局：持續加大醫藥領域反壟斷執法力度





其他油股/金股相關新聞：

中東局勢升溫油價飆升金價走高，油金股可以點部署？抑或轉吼相關ETF？

《異動股》三桶油高位回吐中石化跌近２％，中東局勢緊張油價高企

《異動股》紫金礦業跌１％，卡莫阿銅礦場因礦震減產料損今年盈利

《異動股》細價油股續炒山東墨龍再飆五成，紐油一度急升後回落





送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好