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溫傑：恒指本周能見度低，料短期區間23500至24200點

16/06/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　今日（16日）內地將公布5月三頭馬車重磅數據，市場預期零售銷售及工業生產數據增長分別放緩至4.9％及6％，城鎮固投升幅則維持4％，中美5月中旬以來雙方大幅降低關稅，相關影響會幾大程度會反映於今次數據上？

 

　　恒指上周五（13日）低開後一度止跌回升，其後傳出以色列攻擊伊朗消息，中東地緣緊張局勢升溫，港股再度向下尋底，再度失守兩萬四關口，收報23892點，跌142點，料本周繼續調整？中東局勢升溫，資金避險推高油價、金價，石油股及金礦股仍有空間追入嗎？

 

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