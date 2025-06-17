  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

黃瑋傑：恒指於23700點有支持，料短期難突破24700點

17/06/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

 

　　中國5月零售數據勝預期，按年增長6.4％，惟工業增加值及固投數據均遜預期，分別增長5.8％及3.7％。「以舊換新」政策的帶動、618網購促銷拉動、對內地消費是否只屬短暫因素？

 

　　中東局勢緊張，但對港股周一（16日）衝擊力度有限，恒指先跌後回升，最終10天線（23956）失而復得，收市亦重返24000關口，升168點，料短期繼續守住24000點，整固待進一步利好消息？據報周大福(01929)尋求發行78.5億元的2030年到期可轉換債券，若股價回調可吸納？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他周大福相關新聞：
周大福 | 擬發換股債曾插近一成，惟業績改善獲大行升目標，可趁回調吸納？
港股 | 午市前瞻 | 周大福發CB所為何事？ 專家稱港股啟動抽水模式
《異動股》周大福低開逾２％，擬發８８億換股債相當於５％股權
周大福（０１９２９）建議發行ＣＢ籌８８億元，最多換半成股份
據報周大福擬發行７８﹒５億港元２０３０年到期可換股債券

其他濠賭股相關新聞：
澳門將對中東五國實施免簽入境，疊加券商唱好，濠賭股造好可以點部署？
《外資精點》花旗籲買入銀娛，嘉佩樂酒店開業料可吸引高端客
《外資精點》摩通︰澳門博彩股轉為看漲，首選銀河、美高梅
《外資精點》滙研︰６月博彩收入料增最多１４％，籲買入美高梅等
澳門衛星場年底退場，政府擬推新措施助新口岸引客

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01809

浦林成山

7.750

異動股

08428

漢諾佳池

0.630

異動股

02828

恒生中國企業

89.980

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01809 浦林成山
  • 7.750
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.630
  • 02828 恒生中國企業
  • 89.980
  • 01370 奧威控股
  • 0.280
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 5.280
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.660
  • 目標︰$17.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.940
  • 目標︰--
  • 01138 中遠海能
  • 6.940
  • 目標︰$9.00
  • 01896 貓眼娛樂
  • 7.970
  • 目標︰$9.50
  • 02588 中銀航空租賃
  • 64.050
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 114.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 258.400
  • 00001 長和
  • 48.400
  • 00568 山東墨龍
  • 5.230
  • 00700 騰訊控股
  • 513.500
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.400
  • 目標︰$68.90
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.920
  • 目標︰$3.20
  • 09658 特海國際
  • 15.360
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/06/2025 16:45  《盤後部署》恒指再失二萬四後市料續上落，大家樂價殘買入博反彈

17/06/2025 16:12  恒指收跌80點報23980，穿兩萬四兼失十天線，北水連續流入

17/06/2025 14:54  《專訪》洪灝：港樓今年料反彈，白銀勢新高，穩定幣難救美債

17/06/2025 16:33  《本港經濟》最新失業率升至3.5%符預期，逾13.5萬人失業

17/06/2025 15:55  【中東戰火】上任僅3日，伊朗最高軍事指揮官沙德馬尼被以軍擊殺

17/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５７﹒４３億元，買美團沽小米

17/06/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦削美團目標兼降評級，高盛點評食品飲料股

17/06/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８４９７，一周拆息維持０﹒０５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

澳門將對中東五國實施免簽入境，疊加券商唱好，濠賭股造好可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 周大福擬發換股債拖累股價，內地炒腦再生概念炒高微創腦科學新文章
人氣文章

新聞>中國故事

湖南臨澧煙花爆竹廠爆炸增至9死26傷新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜澳門向沙特多國開放免簽，可帶挈濠賭股？阿里推蘋果MLX框架AI模型，中國版Apple AI蓄勢待發？
人氣文章

主場·日本．Katty

大阪新酒店「Patina Osaka」：Capella集團旗下 221間客房面積538呎起！$495歎超人氣大阪城景觀下午茶
人氣文章

財識兼收．止凡

全球金融遊戲
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

大阪世博2025：走進卡地亞女性主題展館Women’s Pavilion，探討性別平等與女性心聲
人氣文章

Art & Living

來一場雨季藝文漫遊！鋼琴冠軍沈靖韜亞巡首站、蝦頭《獨腳絲打噏》、港樂致敬樂經典電影配樂
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星餐廳創新中法Fusion菜！普羅旺斯白蘆筍春卷、波蘭餃子配羊肚菌、阿維儂羊肉鍋貼，精緻玩味Wrap & Roll
健康好人生 Health Channel
人氣文章
從迷惘到歡笑 - 手作糉子的成長旅程 1
人氣文章
落雨天關節痠痛？中醫解析「土旺水失衡」體質的八字關係與特徵【臨床實例】新文章
人氣文章
一分鐘香氛親密接觸，在照顧中找回溫柔  四類香氛減壓最強新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 17:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2025 17:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/06/2025
澳門將對中東五國實施免簽入境，疊加券商唱好，濠賭股造好可以點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處