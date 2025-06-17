黃瑋傑：恒指於23700點有支持，料短期難突破24700點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理銷售及產品策略部高級副總裁 李溢琳

中國5月零售數據勝預期，按年增長6.4％，惟工業增加值及固投數據均遜預期，分別增長5.8％及3.7％。「以舊換新」政策的帶動、618網購促銷拉動、對內地消費是否只屬短暫因素？

中東局勢緊張，但對港股周一（16日）衝擊力度有限，恒指先跌後回升，最終10天線（23956）失而復得，收市亦重返24000關口，升168點，料短期繼續守住24000點，整固待進一步利好消息？據報周大福(01929)尋求發行78.5億元的2030年到期可轉換債券，若股價回調可吸納？

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