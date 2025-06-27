溫鋼城：恒指有條件挑戰前頂24874點，50天線附近(約23200點)有支持

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

港股連升四日後，多隻股份相繼配股抽水，令港股周四（26日）有回吐，收市跌149點，報24325點，成交維持約2600億元。恒指迎來期指結算日，料短期維持反覆向上、大漲小回格局？





小米(01810)周四晚上舉行小米人車家全生態發布會，新產品會有驚喜嗎？股價方面發布會後股價可再向上嗎？抑或藉好消息出貨機會大？新股方面，李澤楷旗下FWD富衛集團(01828)已開始招股，發售價為每股38元，亦引入中東主權基金及日本壽險公司做基石投資者，富衛近年積極拓展零售網絡的保險產品，相信香港人對其不陌生，值得入嗎？

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