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溫傑：料美儲局下月減息機會微 港股下半年至少看25000點水平

30/06/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑

 

　　港股上周五（27日）為期結日，表現反覆向下，收市時報24284點，跌41點，全日成交2751億元，總結全周則升753點。港股上升力度是否已轉弱？接下來短期以整固格局為主？而周一（30日）為半年結，下半年美股、港股又有何展望？

 

　　近期不少有新股陸續登場，當中已屬半新股的聖貝拉(02508)及周六福(06168)上周五表現個別發展，分別收跌25％及收升33％，半新股有何部署攻略？而if椰子水母企IFBH(06603)將於周一首掛，更是三隻掛牌新股中表現最好，當中富途暗盤價一度高招股價98％，收市仍高招股價約61％，未計手續費，一手賺3390元，呢隻又有何睇法？

 

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