溫傑：料美儲局下月減息機會微 港股下半年至少看25000點水平

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

港股上周五（27日）為期結日，表現反覆向下，收市時報24284點，跌41點，全日成交2751億元，總結全周則升753點。港股上升力度是否已轉弱？接下來短期以整固格局為主？而周一（30日）為半年結，下半年美股、港股又有何展望？

近期不少有新股陸續登場，當中已屬半新股的聖貝拉(02508)及周六福(06168)上周五表現個別發展，分別收跌25％及收升33％，半新股有何部署攻略？而if椰子水母企IFBH(06603)將於周一首掛，更是三隻掛牌新股中表現最好，當中富途暗盤價一度高招股價98％，收市仍高招股價約61％，未計手續費，一手賺3390元，呢隻又有何睇法？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他理想汽車相關新聞：

理想 | 下調次季交付量預測股價受壓，仍獲大摩力撐可趁低吸？

《外資精點》小米YU7預訂量火爆，摩通:或成車界Labubu

《外資精點》大摩:理想汽車次季指引低於預期，美股目標36美元

理想汽車(02015) 下調第二季度交付量至10.8萬輛

其他「新消費F4」相關新聞：

F4 | 老鋪黃金無視股份解禁再破頂，「新消費F4」齊獲大行唱好可以點揀？

【半年結－風起雲湧】中東降溫油金分化，新消費及醫藥股熱浪淘金

【半年結－風起雲湧】貿戰震盪惟外資增持呵護，恒指半年升四千點

《異動股》老鋪黃金再升１５％破千元，解禁過關後資金追捧





etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情