恒指近日已穿保歷加通道頂線（約24755點），建議至少食一半胡

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

美國6月PPI按年升幅降至2.3％，而核心PPI則按年升2.6％，雙雙低於市場預期，兩者按月升幅更持平，是否反映上游通脹有放緩跡象？受惠英偉達(US.NVDA)向中國恢復供應H20晶片刺激，科網股帶動恒指上日最多升逾270點，一度高見24867點，距離3月高位24874點只有一步之遙，最終升勢不保，倒跌72點收市，近期升市有高成交額配合、價量齊升，恒指升破三月高只是時間問題？惟恒指上日高位已升穿左保歷加通道頂線，是時候要食胡？



吉利(00175)公布，將透過收購所有極氪股份進行私有化，合併後，極氪將於紐交所退市。吉利周四（16日）股價靠穩為主，短線有望再向上挑戰前頂嗎？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

其他攜程/同程相關新聞：

攜程 | 暑期旅遊旺季疊加Klook擬美上市效應，攜程連日走強如何部署？

《外資精點》瑞銀升同程旅行目標價至２５﹒５元，維持買入評級

【新股上市】港產獨角獸Ｋｌｏｏｋ傳赴美上市，集資最多５億美元

《異動股》攜程升逾３％，夥澳洲旅遊局簽三年合作夥伴協議





其他車股相關新聞：

車股 | 內地擬規範新能源車競爭秩序，車股普遍造好應如何選擇？

《異動股》理想汽車飆一成，新車ｉ８開啟預訂料售價３５萬人幣起

《異動股》比亞迪升１％吉利升２％，國務院規範新能源車競爭秩序

《駐京專電》歐盟中國商會汽車工作組與歐盟首會晤，關注汽車關稅

【車企血戰】李強：規範新能源車業競爭秩序，落實好支付帳期承諾

東風集團（４８９）電動車業務嵐圖汽車獲控股股東１０億人幣注資





etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情