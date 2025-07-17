  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

恒指近日已穿保歷加通道頂線（約24755點），建議至少食一半胡

17/07/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　美國6月PPI按年升幅降至2.3％，而核心PPI則按年升2.6％，雙雙低於市場預期，兩者按月升幅更持平，是否反映上游通脹有放緩跡象？受惠英偉達(US.NVDA)向中國恢復供應H20晶片刺激，科網股帶動恒指上日最多升逾270點，一度高見24867點，距離3月高位24874點只有一步之遙，最終升勢不保，倒跌72點收市，近期升市有高成交額配合、價量齊升，恒指升破三月高只是時間問題？惟恒指上日高位已升穿左保歷加通道頂線，是時候要食胡？

 
　　吉利(00175)公布，將透過收購所有極氪股份進行私有化，合併後，極氪將於紐交所退市。吉利周四（16日）股價靠穩為主，短線有望再向上挑戰前頂嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89

 

其他攜程/同程相關新聞：
攜程 | 暑期旅遊旺季疊加Klook擬美上市效應，攜程連日走強如何部署？
《外資精點》瑞銀升同程旅行目標價至２５﹒５元，維持買入評級
【新股上市】港產獨角獸Ｋｌｏｏｋ傳赴美上市，集資最多５億美元
《異動股》攜程升逾３％，夥澳洲旅遊局簽三年合作夥伴協議

其他車股相關新聞：
車股 | 內地擬規範新能源車競爭秩序，車股普遍造好應如何選擇？
《異動股》理想汽車飆一成，新車ｉ８開啟預訂料售價３５萬人幣起
《異動股》比亞迪升１％吉利升２％，國務院規範新能源車競爭秩序
《駐京專電》歐盟中國商會汽車工作組與歐盟首會晤，關注汽車關稅
【車企血戰】李強：規範新能源車業競爭秩序，落實好支付帳期承諾
東風集團（４８９）電動車業務嵐圖汽車獲控股股東１０億人幣注資

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02570

重塑能源

175.400

異動股

03010

安碩亞洲除日

64.140

異動股

02268

藥明合聯

50.250

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,431.69
    +176.91 (+0.400%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,283.34
    +19.64 (+0.314%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 20,828.71
    +98.22 (+0.474%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升92.184
變動率︰+1.600%
較港股︰+0.91%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.170
變動率︰+1.574%
較港股︰-0.68%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌6.100
變動率︰-1.614%
較港股︰-0.65%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌8.261
變動率︰-1.681%
較港股︰-0.59%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.920
變動率︰+3.226%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升106.410
變動率︰+1.218%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.450
變動率︰+0.783%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升86.940
變動率︰+0.718%
精選美股 More
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升3.338
變動率︰+4.981%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升12.935
變動率︰+4.399%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升408.960
變動率︰+2.702%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰升243.100
變動率︰+2.332%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/07/2025 10:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/07/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/07/2025 10:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02570 重塑能源
  • 175.400
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 64.140
  • 02268 藥明合聯
  • 50.250
  • 01676 高地股份
  • 0.640
  • 01114 華晨中國
  • 3.080
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 19.020
  • 目標︰$20.60
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.980
  • 目標︰$12.20
  • 01530 三生製藥
  • 30.600
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 35.950
  • 目標︰$44.20
  • 02333 長城汽車
  • 13.220
  • 目標︰$15.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 112.500
  • 00388 香港交易所
  • 427.000
  • 00700 騰訊控股
  • 517.000
  • 02318 中國平安
  • 51.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.150
報章貼士
  • 02899 紫金礦業
  • 20.250
  • 目標︰$25.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.700
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 37.700
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/07/2025 17:05  《盤後部署》資金輪換明顯市場熱情料續，科技股吼百度食蘋果概念

17/07/2025 18:59  金管局：無意設立「壞帳銀行」，香港銀行信貸風險可控

17/07/2025 18:37  華爾街日報：若中遠海運未能參與收購，長和售港口交易或遇阻

17/07/2025 17:58  【新股上市】蘋果供應商伯恩光學據報考慮重啟香港IPO

17/07/2025 16:54  《本港經濟》最新失業率維持3.5%，建造業及餐飲業失業率上升

17/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒５５億元，買美團沽泡泡瑪特

17/07/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】德銀降京東目標一成半，野村點評醫藥股

17/07/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８４７１，一個月拆息微升至０﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局：無意設立「壞帳銀行」，香港銀行信貸風險可控新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

T+1 | 耀才：公司系統可銜接「T+1」，不會影響孖展息新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

T+1 | 馬增傑：縮短結算周期減未結算交易積壓，加快資金周轉新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜英國職場默契：不求做得快，寧願做得準，切忌恃熟賣熟及裝懂 1
人氣文章

女子愛財．唐德玲

特朗普想靠穩定幣撐美元
人氣文章

影視娛樂

69歲吳博君家中病逝，患漸凍人症7年遺體捐贈中文大學，成為「無言老師」
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

法國青春電影《OM芝！》：回頭看年少輕狂時的迷茫
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀五星酒店聯乘香水主題下午茶！鮮嫩番石榴龍蝦肉卷、香烤焦糖巴斯克芝士蛋糕、清新西柚乳酪杯，為夏日充電！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀五星酒店聯乘香水主題下午茶！鮮嫩番石榴龍蝦肉卷、香烤焦糖巴斯克芝士蛋糕、清新西柚乳酪杯，為夏日充電！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食安醜聞 │ 爭鮮回應使用隔夜預製壽司飯：承諾符合標準並將規範飯箱擺放流程新文章
人氣文章
人工智能突破：男子患怪病10年未查明真相，靠ChatGPT成功破解病因！
人氣文章
37歲速遞員40℃高溫送貨昏倒不治，醫生揭熱射病引發器官衰竭與口鼻出血，專家傳授降溫急救要點新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2025 22:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/07/2025
金管局：無意設立「壞帳銀行」，香港銀行信貸風險可控
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從臨卦看馬斯克成立美國黨（有片）

17/07/2025 10:00

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處