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熊麗萍：恒指今輪升浪不排除挑戰25700點，24500點有支持

23/07/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（22日）再度突破25000點，高見25120點，創近年新高，雖然之後走勢反覆，但最終守得住25000關口，收報25130點，升135點，大市成交2660億元。目前部署策略上要考慮減磅套利？大市短期回吐風險大？


 
　　據彭博消息指，中國遠洋海運集團將加入購買長和(00001)旗下全球港口資產的財團，尋求擁有對該財團重大決策的否決權，或者類似影響力，以確保中方利益不受損害。消息又指，9月底前可能會有更清晰的結果公布，若國企有份參與接手，反映長和交易成事可能性進一步提高？京東(09618)在外賣領域又有新動作，據報京東將投入百億元資金，建設新型供應鏈，計劃3年內在全國建設1萬家七鮮小廚，可增加京東外賣競爭力？

 

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