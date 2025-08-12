  • 會員
黃瑋傑：港股觀望氣氛濃，北水淨流入減少或因A股近期走強

12/08/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　恒指周一（11日）高開87點後，表現反覆，最終收市時僅升47點，收報24906點，全日成交2009億元，而上日北水流入大減至不足1億元，反映市場觀望態度濃？港股業績期期間續窄幅區間上落為主？又有何部署策略？

 

　　另外，丘鈦科技(01478)公布了中期業績，上半年多賺逾1.6倍至3.1億元人民幣，收入則按年增15％，並首次派中期息15港仙，績後股價曾創52周新高，其後升5％收市，首次派息成股價向上主因？現階段有貨食胡未？

 

　　騰訊(00700)派績在即，是次業績可否睇好？

 

延伸閱讀

