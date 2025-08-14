  • 會員
林家亨：恒指本周短期沿20天線（25138）向上，再創年內高位機會大

14/08/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

 

　　市場對美聯儲局9月減息預期升溫，外圍美股造好。港股周三（13日）在科網股帶領下反覆向上，最多曾升逾600點，大型科技股陸續放榜，若業績理想可成後市破頂契機嗎？


 
　　而騰訊(00700)次季經調整淨利有630.52億元人民幣，按年增10％，勝預期，收入1845億元人民幣，按年增近15％，亦勝預期，毛利率由則去年同期的53％改善至57％，騰訊股價上日績前已偷步炒上，績後有望再向上嗎？而快手(01027)績前又點部署？

 

即時重點新聞

14/08/2025 09:23  恒指隨美股高開152點報25766，騰訊業績勝預期漲逾2%

14/08/2025 08:43  《盤前攻略》憧憬9月大手減息美股續升，恒指看漲挑戰7月高位

14/08/2025 08:37  【開市Ｇｏ】貝森特籲大幅降息，美擬晶片貨物裝追蹤器，騰訊績優

14/08/2025 07:50  《國金頭條》減息預期提振道指升逾460點，納指及標指再創新高

14/08/2025 09:21  天文台：黑色暴雨警告信號至少維持至上午11時

14/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出８２﹒７７億元，買信達生物沽盈富基金

14/08/2025 09:01  【大行炒Ｄ乜】多間大行料騰訊登７００元關，績後長建獲升目標

14/08/2025 09:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９５，隔夜拆息較上日升至０﹒３％

新聞>財經熱話

比特幣 | 加密資產狂歡，比特幣突破12.35萬美元創歷史新高新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊績靚大行齊畀讚，最牛看$740新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊高開2%報600元，次季經調整盈利升一成勝預期新文章
生活
騙局大拆解

騙局大拆解

SMS騙案再湧現！扮樓下住戶 訛稱有滲水問題，要求以WhatsApp聯絡 一不小心很易上當！
影視娛樂

影視娛樂

傳媒人查小欣心絞痛送入ICU，曾錯誤報道羅文死訊 口疏被逐出「至八會」
人氣文章

Foodie What’s On

美食優惠︱大家樂茶市$22雞翼+炸雞髀、鴻福堂涼茶或龜苓膏買一送一，MOS Burger限定+$10升級薯條/沙律
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

Peep x HER 展覽「她的士多」：記憶可以由別人的故事拼湊而成
人氣文章

Fashion

夏季海灘泳裝穿搭指南：泳衣外穿、疊搭透膚上衣，一同享受海邊渡假風情！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《凶器》不設全知讀者視角
人氣文章
高血壓 │ 女性更年期易血壓高，日做1件事輕鬆降血壓，3個月見效
人氣文章
害蟲出沒 │ 日本專家警告用廁所沖死曱甴，恐愈殺愈多？3步教正確處理新文章
人氣文章
香港學生輔助會寶達幼兒園「中華美德在寶達」嘉年華新文章
比特幣 | 加密資產狂歡，比特幣突破12.35萬美元創歷史新高
