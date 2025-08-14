林家亨：恒指本周短期沿20天線（25138）向上，再創年內高位機會大

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨／華夏基金(香港)國際業務副總裁 李星宇

市場對美聯儲局9月減息預期升溫，外圍美股造好。港股周三（13日）在科網股帶領下反覆向上，最多曾升逾600點，大型科技股陸續放榜，若業績理想可成後市破頂契機嗎？





而騰訊(00700)次季經調整淨利有630.52億元人民幣，按年增10％，勝預期，收入1845億元人民幣，按年增近15％，亦勝預期，毛利率由則去年同期的53％改善至57％，騰訊股價上日績前已偷步炒上，績後有望再向上嗎？而快手(01027)績前又點部署？

