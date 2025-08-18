  • 會員
溫傑：港股24800至25000點有初步支持，短期以整固格局為主

18/08/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事  溫傑／方德港美股首席嘉賓 Darius WU

 

　　港股上周五（15日）低開197點後，其後因內地公布的三頭馬車數據不如市場預期，走勢持續向下，最終收市時報25270點，跌249點，全日成交3126億元，惟全周仍錄411點的升幅。而港元拆息續抽升，對大市有何影響？上周五北水流入創新高，有約359億元，變相反映港股後市仍可睇好？


 
　　小米(01810)、泡泡瑪特(09992)、港交所(00388)本周內亦會公布業績，邊隻可關注多點？


 
　　金沙中國(01928)上周五公布了業績，中期少賺逾23％至4.13億美元，收益亦降逾1％，而上半年經調整物業EBITDA為11億美元，按年減少近6％，業績如何解讀？

 

80歲的士司機撞斃遊客，報稱駕駛時頭暈，你認為當局應否立法設商業司機強制退休年齡？

即時重點新聞

18/08/2025 16:45  《盤後部署》恒指偏軟惟成交仍高企，金山雲業績未公布股價先炒上

18/08/2025 16:51  美圖(1357)中期多賺31%至3.97億人幣，息4.5港仙

18/08/2025 16:43  中生製藥中期純利升12.3%至33.9億人幣，息增至5港仙

18/08/2025 17:09  【企業盈警】路勁(1098)料半年虧損擴大至最多21億元

18/08/2025 16:46  同程旅行第二季經調整溢利淨額升18%至7.75億元人幣

18/08/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒８６億元，買國壽沽盈富基金

18/08/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】高盛、富瑞升宏橋目標逾五成，星展上調長實目標價

18/08/2025 16:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８２２９，一個月拆息較上日升６０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指上三千七創十年高，北京消費跌幅擴，王毅訪印度新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地本月舉辦多個人形機械人大會，相關概念股強勢可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

屈臣氏中醫義診：連續4星期！提供免費耳穴壓貼治療、體質諮詢、頭皮分析服務
人氣文章

財識兼收．止凡

麥當勞因何賣舖？
人氣文章

手機情報站．徐帥

Huawei Pura 80 Ultra：一鏡雙目長焦鏡實現遠攝突破，成追星神器
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

日本限定手信清單！Le Labo京都金木犀香水到Suica企鵝潔面皂，把旅行的回憶通通帶回家！
人氣文章

Fashion

夏季海灘泳裝穿搭指南：泳衣外穿、疊搭透膚上衣，一同享受海邊渡假風情！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

雨後皮具保養教室：貂鼠油VS綿羊油分別是甚麼？鞋膏不要用來擦手袋！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
腦中風 │ 27歲女主播突發腦出血離世，醫生解析出血性腦中風4大症狀新文章
人氣文章
腸癌 │ 51歲單親好爸爸抗癌2年生活拮据，分享千萬彩票無私計劃感動網民
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
