溫傑：港股24800至25000點有初步支持，短期以整固格局為主

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑／方德港美股首席嘉賓 Darius WU

港股上周五（15日）低開197點後，其後因內地公布的三頭馬車數據不如市場預期，走勢持續向下，最終收市時報25270點，跌249點，全日成交3126億元，惟全周仍錄411點的升幅。而港元拆息續抽升，對大市有何影響？上周五北水流入創新高，有約359億元，變相反映港股後市仍可睇好？





小米(01810)、泡泡瑪特(09992)、港交所(00388)本周內亦會公布業績，邊隻可關注多點？





金沙中國(01928)上周五公布了業績，中期少賺逾23％至4.13億美元，收益亦降逾1％，而上半年經調整物業EBITDA為11億美元，按年減少近6％，業績如何解讀？

其他華虹相關新聞：

華虹擬股份加現金購華力微控股權，股價曾急插一成可趁機吸？其他晶片股可吼嗎？

《異動股》華虹挫9%，擬發股及現金購華力微電子控股權A股停牌

華虹半導體(01347) 籌劃收購華力微電子控股權，A股今停牌



其他機械人概念股相關新聞：

內地本月舉辦多個人形機械人大會，相關概念股強勢可以點部署？

《Ａ股焦點》廣東省補貼機器人產業創新，機器人概念股多股漲停

《駐京專電》「天工」獲人形機器人史上首個百米「飛人」稱號

《Ａ股焦點》人形機器人運動會首金誕生，滬深概念股揚





