黃瑋傑：恒指若失守10、20天線，下方兩級支持位留意25000、24800點

19/08/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理分銷銷售聯席董事 李溢琳

 

　　港股周一（18日）走勢反覆，收市倒跌93點，大市需時消化多隻重磅股獲利盤，料短期繼續區間橫行？上證指數返3700關，創10年新高，今年A股升幅已大為跑輸港股，料資金短線傾向於中港股市輪換？


 
　　業績股方面，特步國際(01368)中期列帳溢利按年多賺逾21％至9.14億元，中期息按年增加15.3％，持續經營業務收入增加7.1％，惟上半年毛利率跌10基點，毛利率仲有提升空間？估值相對安踏(02020)、李寧(02331)平，績後抽高逾7％，仍可吸納嗎？美圖公司(01357)中期經調整後淨利潤約4.67億元，按年增長71.34％，升幅接近早前盈喜預測上限，為市場預期之內？股價績後還有空間再上嗎？

 


其他同程旅行相關新聞：
同程旅行季績符預期獲大行唱好，股價急彈逾半成仲有得升？攜程也可吼？
大行報告 | 零跑、翰森、美圖績後點部署？一表盡掌握
《外資精點》滙豐研究上調同程旅行評級至買入，目標價升14%
《外資精點》麥格理:同程旅行業績符預期，惟下調目標價5%
《外資精點》花旗上調同程旅行目標價7.7%，次季業績符預期


其他藥股相關新聞：
翰森中生中期盈利收入雙位數增長，同獲大行祝福惟股價表現迥異，應如何部署？
港股 | 午市前瞻 | 港股靜待業績築支持位 中生製藥創新業務收成期不遠
《外資精點》麥格理：翰森製藥中期業績超預期，目標價４０﹒５元
《外資精點》大摩：中生製藥中期業績勝預期，評級「增持」
《外資精點》高盛：翰森中期業績勝預期，升目標價至３９﹒９３元
《外資精點》高盛：中生製藥上半年銷售額符預期，評級「買入」
《異動股》中生製藥仍跌３％，中期多賺１２％息急升６７％
《異動股》翰森製藥升半成，中期純利按年升１５％息同升１５％

