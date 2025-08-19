黃瑋傑：恒指若失守10、20天線，下方兩級支持位留意25000、24800點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英資產管理分銷銷售聯席董事 李溢琳

港股周一（18日）走勢反覆，收市倒跌93點，大市需時消化多隻重磅股獲利盤，料短期繼續區間橫行？上證指數返3700關，創10年新高，今年A股升幅已大為跑輸港股，料資金短線傾向於中港股市輪換？





業績股方面，特步國際(01368)中期列帳溢利按年多賺逾21％至9.14億元，中期息按年增加15.3％，持續經營業務收入增加7.1％，惟上半年毛利率跌10基點，毛利率仲有提升空間？估值相對安踏(02020)、李寧(02331)平，績後抽高逾7％，仍可吸納嗎？美圖公司(01357)中期經調整後淨利潤約4.67億元，按年增長71.34％，升幅接近早前盈喜預測上限，為市場預期之內？股價績後還有空間再上嗎？



