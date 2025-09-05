  • 會員
溫鋼城：美股標指年內目標6800點，港股短期有調整，關鍵位25200點

05/09/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　有傳內地有意對股市投機行為降溫，A股表現向下，而港股亦難逃一跌，周四（4日）高開低走，收市時跌284點，報25058點，全日成交3022億元，已連跌3日，恒指大勢是否有變？股民仲應該趁機追貨嗎？


 
　　車股方面消息，有消息人士指比亞迪(01211)下調今年銷量目標16％至460萬輛車，消息拖累其股價跌逾3％收市，而早前獲比亞迪戰略投資的和諧汽車(03836)則挫逾19％收市，消息反映行業前景不樂觀？

 

─────────────


───────────── 


─────────────


─────────────


