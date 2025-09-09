方澤翹：料港股年內高位未見，短期可留意資源、生科、新經濟股板塊

嘉賓：國農證券研究部投資經理 方澤翹／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

上日打風日港股照常開市，高開22點後表現反覆向上，最終收市報25633點，升215點，全日成交2860億元，恒指重上10天線及20天線樓上，下一站又會挑戰咩水平？





科指上日升1％，當中百度(09888)計劃發行以人民幣計值優先無擔保票據，加上有傳蘋果(US.AAPL)與百度及阿里巴巴(09988)合作，爭取將Apple AI於年尾引入內地市場，百度股價收市升9％，阿里巴巴則升4％。百度走勢可謂一洗頹風？

