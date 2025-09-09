  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

方澤翹：料港股年內高位未見，短期可留意資源、生科、新經濟股板塊

09/09/2025

嘉賓：國農證券研究部投資經理 方澤翹／南方東英資產管理有限公司銷售及產品策略部副總裁 張健朗

 

　　上日打風日港股照常開市，高開22點後表現反覆向上，最終收市報25633點，升215點，全日成交2860億元，恒指重上10天線及20天線樓上，下一站又會挑戰咩水平？


 
　　科指上日升1％，當中百度(09888)計劃發行以人民幣計值優先無擔保票據，加上有傳蘋果(US.AAPL)與百度及阿里巴巴(09988)合作，爭取將Apple AI於年尾引入內地市場，百度股價收市升9％，阿里巴巴則升4％。百度走勢可謂一洗頹風？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫 > https://bit.ly/2T70l62


───────────── 


更多精彩節目: 
直播節目《hot talk 1點鐘》 > https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷／厭惡／謾駡／誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel > https://bit.ly/3lhKE89


其他科技股相關新聞：
美減息預期升溫港股曾升見26000，科技股普遍造好可以點部署？
傳阿里巴巴（０９９８８）明發布重磅業務，疑與高德有關
【ＡＩ】機構：上半年中國ＡＩ雲市場規模達２２３億元，阿里雲佔近36%位列第一
《行業數據》８月３２個中國手遊發行商打入全球收入榜前百位，共吸金20億美元
【ＡＩ】優必選科研教育人形機器人「天工行者」京東上架，售29.9萬元起
【ＡＩ】百度李彥宏：數字人直播轉化率已超真人，AI大模型發展已近臨界點

其他金價/金股相關新聞：
金價見3659美元再創新高仍獲大行唱好，應揀買金礦股抑或黃金ETF？
港股 | 午市前瞻 | 聯儲局一次減半厘料機會微 金礦股揀槓桿金行股睇策略
《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.29%，黃金板塊逆勢漲
《Ａ股焦點》國際金價徘徊高位，黃金股強勢，赤峰黃金A股等漲停
《異動股》現貨金再創新高金股升，赤峰黃金漲5%、老鋪黃金升2%

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

23.600

異動股

03939

萬國黃金集團

38.980

異動股

02429

友寶在線

3.090

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 23.600
  • 03939 萬國黃金集團
  • 38.980
  • 02429 友寶在線
  • 3.090
  • 00412 山高控股
  • 17.410
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 184.900
股份推介
  • 06929 業聚醫療
  • 4.650
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 10.800
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 109.000
  • 目標︰$120.00
  • 00083 信和置業
  • 9.930
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 12.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 141.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 99.650
  • 00939 建設銀行
  • 7.750
  • 00700 騰訊控股
  • 627.000
  • 00001 長和
  • 51.650
報章貼士
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.030
  • 目標︰--
  • 06936 順豐控股
  • 39.120
  • 目標︰--
  • 02359 藥明康德
  • 114.100
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

09/09/2025 16:45  《盤後部署》恒指曾升越二萬六近四年首見，北水大行齊撐阿里仍有水位

09/09/2025 16:12  恒指全日升304點收報25938，阿里升3.3%，阿里健康升10%，小米升2.6%

09/09/2025 15:41  【定期存款】大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2.6厘

09/09/2025 14:42  騰訊(700)據報考慮發行點心債，自2021年以來首次重返離岸債市

09/09/2025 13:08  【國際要聞】泰國最高法院判決前總理他信須重新服刑1年

09/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１６７億元，買阿里沽快手

09/09/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】麥格理升中海油目標惟仍看淡，大摩升復星醫藥至…

09/09/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９０５，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪 | A股「海水與火焰」，現況下PPI不可能轉正（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價見3659美元再創新高仍獲大行唱好，應揀買金礦股抑或黃金ETF？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

花旗上調年底恒指目標至26800點，H股首選新增恒瑞及舜宇等3股新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2.6厘
人氣文章

小薯茶水間

流感疫苗接種計劃9月25日展開：擴大資助範圍至18-49歲長期病患人士　
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

青年應對氣候變化得獎提案︰極端降雨山泥傾瀉風險預警系統，分析屋頂太陽能再生能源回本潛力
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

林家謙演唱會《White Summer》後感：感謝林家謙，演繹了何謂「被討厭的勇氣」
人氣文章

Fashion

致敬傳奇時尚設計師Giorgio Armani：從 Power Suit 到銀幕光影，從不落幕的優雅
人氣文章

Art & Living

《大狀王》、《Di-Dar》劇評：賣座音樂劇，離不開香港流行文化
健康好人生 Health Channel
人氣文章
16款街頭小食熱量排名，營養師2招避開熱量炸彈新文章
人氣文章
名人健康 │ 51歲楊千嬅連續開工12日，自爆入院檢查做手術，身體無大礙準備演唱會新文章
人氣文章
頭號癌症殺手 │ 母親剛癌逝兩兄弟同確診肺癌，醫生警告3種家電暗藏殺機
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 17:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/09/2025 17:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/09/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪09/09/2025
洪灝專訪 | A股「海水與火焰」，現況下PPI不可能轉正（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處