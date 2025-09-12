  • 會員
溫鋼城：港股本月尾有較多因素影響市況惟對後市仍樂觀，有貨可續持有

12/09/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　港股周四（11日）表現反覆，低開212點後，曾一度跌逾300點，不過其後又倒升41點，惟未能升勢，收市時跌113點，報26086點，守穩兩萬六關，全日成交3252億元，下站有望挑戰26500點？不過近日有不少股份宣布集資抽水，如阿里巴巴(09988)、蔚來(09866)等，會否擔心抽水潮將加劇？


 
　　新股方面，生物製藥公司勁方醫藥(02595)正招股中，這隻股份又抽得過嗎？

 

其他阿里巴巴/百度相關新聞：
阿里百度傳用自研芯片訓練AI模型，股價齊飆逾半成仲有得升？
半導體早盤領漲，阿里百度採自研芯片訓練AI模型
百度最新開源的文心思考模型登頂HuggingFace文本模型趨勢榜
阿里、百度據報開始採用自研芯片訓練AI模型，替代英偉達
阿里發布Qwen3-Next新模型，推理效率提升10倍


其他車股相關新聞：
內地整治汽車業網絡亂象，明年買新能源車恢復徵稅，車股表現分化可以點部署？
大行報告 | 騰訊牛看$750，仲有阿里、京東、寧德及蔚來最新評級/目標價
小鵬匯天「陸地航母」飛行器在阿聯酋獲頒特許飛行證
《外資精點》瑞銀上調敏實集團目標價13%，看好中長期盈利表現
乘聯分會崔東樹：當局未對恢復新能源車購置稅明確表態，「勿信小道消息」

12/09/2025 16:21  恒指全日升301點收報26388，憧憬國產AI晶片阿里飆5%企穩150元關

12/09/2025 16:56  《盤後部署》恒指曾升穿26500點短線或整固，雲計算熱爆萬國數據破位宜吼

12/09/2025 13:42  【美國議息】美日發表聯合聲明，不通過操縱匯率獲取競爭優勢

12/09/2025 12:40  【施政前瞻】李兆波倡開徵網購環保稅支持本地零售，人才政策或有調整

12/09/2025 09:28  【穩定幣】國企央企據報缺席穩定幣牌照申請，惟報道已刪除

12/09/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒３１億元，買阿里沽美團

12/09/2025 09:09  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…

12/09/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８３３，一年拆息與上日維持３％

