溫傑：本周留意議息及多項經濟數據，料港股短期區間上落

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

港股上周五（12日）反彈，高開453點後，升幅曾一度擴至逾500點，惟其後升幅有所收窄，收市時升301點，報26388點，全日成交3207億元，杠周將有多國央行進行議息會議，當中包括美國聯儲局及日本央行，市況又會否因此而有大波動？恒指下站上望甚麼水平？

阿里巴巴(09988)上周五收市升逾5%，早前傳出與百度(09888)用自家晶片訓練AI，有望再次帶起DeepSeek行情？

