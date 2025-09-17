  • 會員
照顧者 情緒健康
etnet專輯

熊麗萍：減息及經濟數據表現令美股近期反覆，攜程不建議高追

17/09/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股周二（16日）全日表現牛皮，早上高開，升幅盤中一度擴大至逾150點，不過其後走勢反覆，收市時微跌8點，報26438點，全日成交2940億元。於市場對中美元首通話的憧憬，加上美聯儲局公布議息結果在即，而美股屢創高位，小心出現好消息出貨？港股同樣要小心？


 
　　另外，新股健康160(02656)上日暗盤收升逾倍，今日掛牌有望延續升勢嗎？

 

